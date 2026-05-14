‘환연2’ 이나연, 2kg 감량 후 드러난 비키니 라인…하와이서 반전 볼륨감 [스타★샷]

사진 = 이나연 SNS 계정

‘환승연애2’ 이나연이 하와이 여행 중 비키니 자태를 공개하며 눈길을 끌었다.

이나연은 14일 자신의 SNS를 통해 “호놀룰루에서 경비행기를 타고 조금만 들어오면 이런 천국이 있다”는 글과 함꼐 여러 장의 사진을 게재했다.

이어 “하와이 여행할 때 항상 조용한 섬으로 먼저 오는데 이 평온함이 너무 좋다”며 “천국 속에 우리만 있는 것 같은 기분”이라고 덧붙였다.

사진 = 이나연 SNS 계정

사진 = 이나연 SNS 계정

공개된 사진 속 이나연은 화이트 비키니를 입고 수영장에서 포즈를 취하며 청순하면서도 건강미 넘치는 분위기를 자아냈다. 머리에 꽃 장식을 한 채 환한 미소를 짓는 모습과 함께 또렷한 이목구비, 슬림하면서도 탄탄한 보디라인이 시선을 사로잡았다.

앞서 이나연은 하와이 여행을 앞두고 약 일주일간 운동과 식단 관리를 병행하며 체중 감량에 나섰고, 48kg에서 46kg대로 감량에 성공했다고 밝힌 바 있다.

한편 이나연은 티빙 예능 ‘환승연애2’에 출연해 아이스하키 선수 남희두와 재회에 성공하며 큰 사랑을 받았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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