‘심우면 연리리’ 박성웅·이서환, 신뢰 시험대…관계 변화 맞을까

서로를 쉽게 믿지 못하던 ‘심우면 연리리’ 박성웅과 이서환의 관계 변곡점을 맞을 것으로 기대를 모은다.

14일 방송되는 KBS 2TV 미니시리즈 ‘심우면 연리리’ 8회에서는 성태훈(박성웅 분)이 연리리 이장 임주형(이서환 분)에게 도움을 요청하며 새로운 전환점을 맞이한다.

앞서 성태훈은 평생을 몸담았던 ‘맛스토리’의 수상한 움직임을 감지하며 의구심을 품기 시작했다. 밭 관리인 노현갑(정선철 분)이 과거 연리리지부 직원이었다는 사실과 함께 최 이사(민성욱 분)가 자신의 배추 농사를 의도적으로 방해하고 있다는 정황을 포착한 것. 이후 성태훈은 배 상무(배기범 분)로부터 의중을 알 수 없는 제안을 받았다.

이날 방송에서 성태훈은 ‘맛스토리’의 지원을 통해 확보한 물품을 연리리 주민들에게 전달하고자 고군분투하며 프로젝트 추진에 속도를 낸다. 고민 끝에 성태훈이 배 상무의 손을 잡기로 한 것인지 호기심을 자극한다.

성태훈과 임주형은 이전보다 가까워졌지만 ‘맛스토리’를 향한 임주형의 반감은 여전해 두 사람 사이에는 미묘한 긴장감이 흐른다. 생각에 잠긴 성태훈과 그런 그를 의심 어린 눈빛으로 바라보는 임주형의 상반된 분위기가 흥미를 더한다.

과거 ‘맛스토리’로부터 배신당했던 임주형이 과연 성태훈을 믿고 ‘맛스토리’의 지원을 받아들이게 될지 주목된다. 연리리의 터줏대감인 임주형의 결정에 따라 마을 분위기 역시 큰 변화를 맞게 될 전망이다.

본격적으로 가동된 ‘맛스토리’의 연리리 프로젝트와 함께 배 상무가 준비 중인 계획의 실체에도 궁금증이 모인다. 제작진은 “서로를 쉽게 믿지 못하는 상황에서 성태훈과 임주형이 처음으로 협력의 가능성을 마주하게 되고, 그 과정에서 관계의 변화와 긴장감이 동시에 그려질 것”이라고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]