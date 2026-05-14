더문엔터테인먼트, 코스프레 페스티벌 ‘COSFE T21’ 개최…5월 14일 티켓 오픈

이미지=더문엔터테인먼트

신개념 코스프레 페스티벌이 펼쳐진다.

문화비축기지 운영사인 더문엔터테인먼트(대표 문성억)가 오는 7월 서울 문화비축기지에서 코스프레 페스티벌 ‘COSFE T21(COSPLAY FESTIVAL T21)’을 개최한다고 14일 밝혔다.

‘코스어가 빛나는 꿈의 공간, 꿈의 축제’를 슬로건으로 내건 이번 행사는 7월 11일부터 12일까지 양일간 서울 마포구 문화비축기지 전역에서 진행된다. 행사는 코스프레 경연대회를 중심으로 코스어 퍼레이드, 애니메이션 DJ 공연, 스페셜 포토타임, VIP 이벤트, F&B 콘텐츠 등이 결합된 복합형 서브컬처 축제로 운영될 예정이다.

특히 문화비축기지의 독창적인 탱크(T) 공간을 활용해 차별화된 전시 및 공연 환경을 조성했다. T1과 T6 공간에서는 경연 참가 코스어들의 출품작 전시가 진행되며 T2에서는 애니메이션 IP 특화 DJ팀 ‘김치쿠라(KIMCHIKURA)’의 공연과 시상식이 열린다. 광장 일대에서는 마칭밴드와 함께하는 코스어 퍼레이드가 펼쳐질 예정이다.

이번 행사에서는 총 210명의 코스어가 참여하는 대규모 코스프레 경연대회도 함께 열린다. 온라인 사전 투표와 행사 당일 현장 투표를 합산해 ‘Top Ranker 21’을 선정하며 선정된 인원에게는 총상금 및 상품 포함 약 1600만 원 상당의 혜택이 제공된다.

관람객 티켓 예매는 5월 14일부터 티켓 플랫폼 ‘놀유니버스’를 통해 시작된다. 5월 31일까지는 얼리버드 할인가가 적용된다. VIP 티켓 구매자에게는 전용 이벤트 입장권, 코스어 퍼레이드 전용 촬영존 이용, 팬미팅 프로그램 참여 등 추가 혜택이 부여된다.

코스어 참가 신청 및 경연 등록 또한 5월 14일부터 더문엔터테인먼트 공식 홈페이지를 통해 진행된다. 참가는 선착순 모집 방식으로 인원 마감 시 조기 종료될 수 있으며 신청 시 본인의 출품작 사진 등을 업로드해야 한다.

더문엔터테인먼트 문성억 대표는 “COSFE T21은 단순 전시형 코스프레 행사를 넘어 코스어와 팬덤, 관람객이 함께 즐기는 새로운 형태의 코스프레 페스티벌”이라며 “서울을 대표하는 글로벌 서브컬처 축제로 성장시키겠다”고 밝혔다.

한편, ‘COSFE T21’에 관한 보다 자세한 행사 정보와 티켓 예매 내용은 놀유니버스 및 더문엔터테인먼트 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]