토코보, 성수서 글로벌 선케어 캠페인 팝업 운영…‘In My Sun Era’ 공개

토코보 성수 팝업스토어 이미지. 사진=토코보

넥스트 더마 비건 코스메틱 브랜드 토코보(TOCOBO)가 오늘부터 31일까지 서울 성수동 LECT에서 글로벌 선케어 캠페인 ‘In My Sun Era’ 팝업 스토어를 운영한다고 14일 밝혔다.

브랜드에 따르면 팝업 스토어 방문객들은 다양한 이벤트와 콘텐츠를 통해 브랜드의 선케어 철학과 감각적인 라이프스타일을 함께 경험할 수 있다.

‘In My Sun Era’는 태양을 단순히 피해야 하는 대상이 아닌 자신감 있게 즐기고 에너지를 얻는 존재로 바라보는 토코보만의 선케어 철학을 담은 글로벌 캠페인이다. 토코보는 이번 캠페인을 통해 ‘가장 빛나는 나의 순간(Era)’을 태양 아래에서 자유롭게 즐기자는 메시지를 오프라인 공간 전반에 녹여냈다.

특히 이번 팝업스토어는 희귀질환 아동 후원 단체인 ‘여울돌’에 수익금의 일부 및 물품을 기부할 예정으로 방문객들이 팝업 현장에서 즐거움을 누리는 동시에 자연스럽게 나눔에 동참하는 구조로 기획하여 캠페인의 의미를 더했다.

사진=토코보

팝업 스토어 곳곳에는 다양한 체험형 콘텐츠와 이벤트가 마련돼 방문의 재미를 더할 예정이다. ▲UV 카메라로 차단 효과를 직접 확인하는 ‘Check the UV’ 존 ▲인생샷을 남길 수 있는 ‘Shoot & Shine’ 존 ▲선스틱 매칭 게임 ‘Spin & Guess’ 등이 운영되며 스탬프 미션을 완료하면 본인의 피부 타입에 맞는 미니 선스틱 1종을 증정한다.

또한 현장 방문 후 토코보 인스타그램 팔로우 및 카톡 플러스 친구 추가 시 ‘선 브리즈 짐색’을 모두에게 증정하며 특가로 참여하는 ‘스쿱 이벤트’와 최대 40만 원 상당의 ‘럭키박스’도 만나볼 수 있다. 토코보는 이번 팝업을 기념해 선 라인 2+1 프로모션 및 전 제품 최대 65% 할인 혜택을 제공하며 구매 금액에 따라 피크닉 매트와 반다나 등 한정판 굿즈도 증정할 예정이다.

토코보 관계자는 “글로벌 선 캠페인의 시작을 K-뷰티의 중심지인 성수에서 가장 먼저 선보이게 되어 뜻깊다”며, “이번 팝업 스토어를 통해 토코보의 선케어 제품은 물론 브랜드가 전하고자 하는 긍정적인 에너지까지 함께 경험해보시길 바란다”고 전했다.

한편 토코보의 ‘In My Sun Era’ 팝업 스토어는 5월 14일부터 31일까지 매일 오전 11시부터 오후 9시까지 운영되며 사전 예약 없이 현장 대기 방식으로 누구나 자유롭게 방문 가능하다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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