슈카, K-피부과 리프팅 시술 직접 체험…‘슈카월드’ 통해 시술 과정 공개

사진=유튜브 채널 ‘슈카월드’

경제 유튜버 슈카가 직접 피부과 리프팅 시술을 체험한 영상을 공개했다고 14일 밝혔다.

최근 유튜브 채널 ‘슈카월드’에는 외국인 관광객들의 국내 피부과 방문 증가 현상과 함께 슈카가 직접 시술을 받는 과정이 담긴 콘텐츠가 게재됐다. 영상 속 슈카는 리프팅 장비 ‘볼뉴머’ 시술을 체험하며 팔자주름과 턱선, 피부 탄력 변화 과정을 소개했다고 채널 관계자는 전했다.

채널 관계자에 따르면 최근 K-뷰티 시장은 화장품을 넘어 피부과·의료미용 분야까지 관심 영역이 확대되는 추세다. 특히 비교적 짧은 시술 시간과 빠른 회복을 강점으로 내세운 시술들이 해외 방문객 사이에서도 주목받고 있다는 분석이 나온다.

사진=유튜브 채널 ‘슈카월드’

슈카가 체험한 리프팅 시술은 바쁜 현대인들도 비교적 부담 없이 받을 수 있는 편의성 측면에서 관심을 받고 있다. 실제 슈카는 “마취 없이도 통증이 적고 시술 직후 붓기가 거의 없어 바로 일상생활이 가능하다”고 설명했다.

시술을 담당한 의료진 역시 시술 이후 눈가 처짐과 전반적인 피부 탄력이 개선된 점을 언급하며 과거 대비 발전한 리프팅 시술 효율성을 소개했다.

체험을 마친 슈카는 이번 시술에 대해 “시간 효율성과 결과를 동시에 만족시키는 스마트한 소비”라고 평가하며 한국 의료미용 산업이 글로벌 경쟁력을 확보한 이유를 직접 경험했다고 전했다.

한편 슈카는 평소 경제·산업 분야 콘텐츠를 중심으로 활동해왔으며 이번 영상에서는 피부과 시술 체험을 통해 K-뷰티 산업 현장을 직접 조명하며 기존과는 다른 형태의 콘텐츠를 선보였다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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