종교계 최초 ISO 37001·37301 통합 인증 수여식에 참석한 송용천 협회장과 임직원 관계자들. 사진=가정연합 제공

세계평화통일가정연합(한국협회장 송용천, 이하 가정연합)이 국내 종교 단체 최초로 부패방지 경영시스템(ISO 37001)과 규범준수 경영시스템(ISO 37301) 통합 인증을 획득했다.

가정연합은 14일 통합인증 수여식을 열고 국제 표준에 기반한 투명 경영 체계를 공식 인정받았다. 종교 단체가 두 국제 표준을 동시에 취득한 것은 이번이 처음이다.

인증 취득까지는 조직 상황 분석, 시스템 설계·개발, 교육 및 적격성 평가, 경영시스템 이행, 점검 및 인증 심사 등 5단계 절차를 밟았다. 가정연합은 이 과정에서 내부 통제 시스템을 정비하고 잠재 리스크를 사전에 점검·예방하는 관리 체계를 구축했다.

이번 인증은 지난 1월 진행된 '사회적 신뢰 회복을 위한 준법 실천 선언식'의 후속 조치 성격이기도 하다. 당시 전국 목회자와 공직자 300여명이 법·윤리 준수를 공개 선언한 데 이어, 조직 전반의 역량을 집중해 국제 표준 시스템 구축을 추진해온 결과다.

송용천 협회장은 "종교계 최초의 통합 인증은 사회적 기대에 부응하고 보다 투명한 단체로 거듭나기 위한 중대한 이정표"라며 "준법 경영 문화를 정착시켜 사회로부터 신뢰받는 종교 공동체가 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]