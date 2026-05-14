우현주, 또다시 암 재발…‘오펀스’ 도중 하차 “약속 못 지켜 죄송”

사진 = 뉴시스

배우 우현주가 암 재발 사실을 고백하며 연극 무대에서 하차 소식을 전했다.

연극 ‘오펀스’ 측은 지난 13일 우현주가 오는 15일 공연을 끝으로 하차한다고 밝혔다.

이와 관련해 우현주는 같은 날 자신의 SNS를 통해 “두 번의 암을 겪은 암 생존자인데, 이번에 또 재발했다는 소식을 어제 들었다”고 직접 상황을 전했다.

이어 “다음 주부터 항암 치료를 시작한다”며 “상태를 본 뒤 공연 막공까지 하고 싶었지만, 작품 특성상 체력 또한 중요한 요소로 작용하기에 치료 시작 전 하차하게 됐다. 제 욕심으로 공연을 불안정하게 만들 수는 없었다”고 설명했다.

또한 차기작인 '유령들'을 어떻게든 공연해보려고 조율 중이라 투병과 관련한 소식을 자세히 알리게 됐다며 “‘유령들’은 러닝타임과 공연 기간이 짧아 치료 후 일정 조정이 가능하다고 판단했다. 예정된 기간보다는 짧아질 것 같다”고 덧붙였다.

끝으로 우현주는 “‘오펀스’로 많은 사랑을 받았고 끝까지 함께하지 못해서 많이 아쉽고 죄송하다”며 “관객과의 약속을 지키지 못한 것 다시 한 번 진심으로 사과드린다. 모두 건강하시길 기원한다”고 전했다.

한편 우현주는 극단 맨씨어터 대표로 연극과 드라마를 오가며 활동해왔으며, 최근 MBC ‘닥터 로이어’, JTBC ‘정숙한 세일즈’, 연극 ‘물의 소리’ ‘오펀스’ 등에 출연했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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