우현주, 또다시 암 재발…‘오펀스’ 도중 하차 “약속 못 지켜 죄송”

배우 우현주가 암 재발 사실을 고백하며 연극 무대에서 하차 소식을 전했다.
연극 ‘오펀스’ 측은 지난 13일 우현주가 오는 15일 공연을 끝으로 하차한다고 밝혔다.
이와 관련해 우현주는 같은 날 자신의 SNS를 통해 “두 번의 암을 겪은 암 생존자인데, 이번에 또 재발했다는 소식을 어제 들었다”고 직접 상황을 전했다.
이어 “다음 주부터 항암 치료를 시작한다”며 “상태를 본 뒤 공연 막공까지 하고 싶었지만, 작품 특성상 체력 또한 중요한 요소로 작용하기에 치료 시작 전 하차하게 됐다. 제 욕심으로 공연을 불안정하게 만들 수는 없었다”고 설명했다.
또한 차기작인 '유령들'을 어떻게든 공연해보려고 조율 중이라 투병과 관련한 소식을 자세히 알리게 됐다며 “‘유령들’은 러닝타임과 공연 기간이 짧아 치료 후 일정 조정이 가능하다고 판단했다. 예정된 기간보다는 짧아질 것 같다”고 덧붙였다.
끝으로 우현주는 “‘오펀스’로 많은 사랑을 받았고 끝까지 함께하지 못해서 많이 아쉽고 죄송하다”며 “관객과의 약속을 지키지 못한 것 다시 한 번 진심으로 사과드린다. 모두 건강하시길 기원한다”고 전했다.
한편 우현주는 극단 맨씨어터 대표로 연극과 드라마를 오가며 활동해왔으며, 최근 MBC ‘닥터 로이어’, JTBC ‘정숙한 세일즈’, 연극 ‘물의 소리’ ‘오펀스’ 등에 출연했다.
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