웨스테로스 열린다…‘왕좌의 게임:킹스로드’, 오늘(14일) PC 플랫폼 선공개

왕좌의 게임: 킹스로드 PC 플랫폼 선공개. 넷마블 제공

넷마블이 글로벌 인기 IP ‘왕좌의 게임’을 앞세운 신작 액션 RPG ‘왕좌의 게임: 킹스로드’를 PC 플랫폼에 먼저 선보이며 이용자 확보에 나선다. 원작 드라마 특유의 서사와 웨스테로스를 구현한 오픈월드 탐험 요소를 앞세워 글로벌 팬층 공략에 속도를 낸다.

넷마블은 왕좌의 게임: 킹스로드를 14일 오후 6시 넷마블 런처, 스팀, 에픽 게임즈 스토어 등 PC 플랫폼에 선공개한다고 밝혔다.

왕좌의 게임: 킹스로드는 HBO 드라마 왕좌의 게임 시즌4를 배경으로 제작된 오픈월드 액션 RPG다. 게임은 원작 세계관을 기반으로 한 몰입감 높은 서사와 오픈월드로 구현된 웨스테로스 대륙, 사실적인 액션 전투를 핵심 요소로 내세웠다. 또한 기사·용병·암살자 등 원작 IP에서 영감을 받은 3종의 클래스를 지원한다.

넷마블은 원작 특유의 분위기와 캐릭터를 사실감 있게 구현하는 데 집중했으며, 조작의 손맛을 살린 액션성과 탐험 요소를 강화해 완성도를 높였다고 설명했다.

넷마블은 PC 선공개를 기념해 다양한 론칭 이벤트도 진행한다. 이용자는 출석 이벤트와 레벨·미션 달성 이벤트 등에 참여해 희귀 등급 야인 코스튬, 고급 등급 엘크 탈것, 전설 유물 선택 상자 등 게임 아이템을 획득할 수 있다. 모바일 플랫폼을 포함한 정식 그랜드 론칭은 오는 21일 진행될 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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