서인영, 깜짝 열애 고백 “초등학생 때부터 연애 쉰 적 없다”

서인영이 자신만의 연애 비법을 공개했다. 출처=유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’ 영상 캡처

가수 서인영이 자신만의 연애 철학을 공개하며 현재 열애 중이라는 사실을 가감 없이 밝혔다.

지난 13일 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에는 ‘남자가 한 번도 끊긴 적이 없다는 서인영의 연애 비법 싹 다 공개’라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 서인영은 100만 유튜버 찰스엔터를 상대로 연애 비법 강의를 진행하며 특유의 솔직한 입담을 과시했다.

영상 속 서인영은 모태솔로라고 밝힌 찰스엔터에게 “콘셉트가 아니냐. 세상에서 모태솔로가 가장 이해되지 않는다”며 당혹감을 표해 웃음을 자아냈다. 이어 그는 “나는 초등학교 때부터 지금까지 연애를 쉰 적이 없다”며 자타공인 ‘연애 고수’의 면모를 드러냈다.

특히 “현재도 연애 중이냐”는 질문에 서인영은 망설임 없이 “당연하다”고 답해 눈길을 끌었다. 예상치 못한 공개 열애 선언에 당황하는 상대에게 그는 “연애를 쉰 적이 없다”고 재차 강조하며 당당한 매력을 발산했다.

이날 서인영은 단순한 기술 전수를 넘어 “모든 여자는 사랑받아야 할 존재”라는 메시지를 던지며 누리꾼들의 호응을 얻었다. 누리꾼들은 “멘트 하나하나 거를 타선이 없다”, “연애 프로그램 패널로 출연하면 좋겠다” 등 뜨거운 반응을 보이고 있다.

한편 해당 영상은 공개 직후 빠른 속도로 입소문을 타며 14일 오후 2시 기준 조회수 160만 회를 돌파하는 등 화제를 모으는 중이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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