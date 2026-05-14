대한항공 스카이숍, 5~6월 해외여행객 위한 특별 프로모션 진행

이미지=스카이숍(SKY SHOP)

대한항공 기내 면세점 ‘스카이숍(SKY SHOP)’이 가정의 달 5월과 본격적인 여행 시즌이 시작되는 6월을 맞아 해외로 출국하는 고객들을 위해 파격적인 혜택을 담은 특별 프로모션을 선보인다고 14일 밝혔다.

업체에 따르면 이번 프로모션은 선물할 일이 많은 가정의 달과 여름 휴가철을 앞두고 여행객들의 쇼핑 부담을 덜어주는 한편 대한항공과 함께하는 여행에 즐거움을 더하기 위해 마련됐다.

스카이숍은 이번 행사 기간 동안 구매 금액과 상관없이 실속 있는 리워드를 제공한다. 스카이숍에서 단 $1 이상만 결제해도 최대 10만 원 상당의 온라인 바우처를 증정하여 소액 구매 고객부터 고액 쇼핑 고객까지 누구나 폭넓은 혜택을 경험할 수 있도록 했다.

대한항공 이용객들을 위한 마일리지 적립 혜택도 한층 강화됐다. 면세 물품 구매 시 결제 금액에 따라 최대 3000마일의 마일리지를 추가로 적립해 준다. 쇼핑을 통해 다음 여행을 준비하는 ‘스마트 컨슈머’들에게는 마일리지를 대량 확보할 수 있는 최적의 기회가 될 것으로 보인다.

합리적인 면세 쇼핑을 위해 출국 전 미리 준비할 수 있는 혜택도 준비했다. 네이버쇼핑, G마켓, 11번가 등 주요 오픈마켓에서 ‘온라인 스카이숍 전용’ 금액상품권을 최대 14% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

이 상품권은 기내에서는 사용이 불가하며 출국 전 온라인 스카이숍을 통해 면세품을 사전 주문할 때 현금처럼 유용하게 결제에 적용할 수 있다. 미리 할인된 금액으로 구매한 상품권을 결제에 사용할 수 있어 실제 체감하는 할인 폭은 더욱 커질 전망이다.

다양한 신상품 라인업을 통해 상품 경쟁력도 높였다. 스카이숍은 최신 쇼핑 트렌드를 반영한 신제품들을 합리적인 가격에 선보이고 있다.

특히 오는 6월에는 방탄소년단(BTS) 진의 ‘IGIN SKY SHOP 에디션’을 단독으로 출시할 예정이다. 오직 대한항공 스카이숍에서만 만날 수 있는 특별한 한정판인 만큼 전 세계 팬들과 여행객들의 뜨거운 관심이 집중될 것으로 기대된다.

대한항공 스카이숍 관계자는 “5월과 6월 여행 성수기를 맞아 해외로 향하는 고객들에게 감사의 마음을 전하고자 이번 프로모션을 기획했다”며 “앞으로도 차별화된 상품과 파격적인 혜택으로 고객들이 더욱 만족스러운 면세 쇼핑을 즐길 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 전했다.

이번 프로모션 및 신규 상품에 대한 자세한 정보는 대한항공 스카이숍 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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