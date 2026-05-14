전지현·구교환·지창욱, 유재석과 한자리…‘핑계고’서 폭발 케미 예고

사진 = 유튜브 채널 ‘뜬뜬’

배우 전지현, 구교환, 지창욱이 유튜브 채널 ‘뜬뜬’의 ‘핑계고’에 출연 소식을 전했다.

영화 ‘군체’ 팀인 전지현, 구교환, 지창욱이 16일 오전 9시 공개되는 ‘핑계고’에 출연해 MC 유재석, 게스트 남창희와 함께 유쾌한 입담을 펼칠 예정이다.

‘군체’는 정체불명의 감염 사태로 봉쇄된 건물 안에서 생존자들이 예측 불가능하게 진화하는 감염자들과 맞서는 이야기를 그린 작품으로 연상호 감독의 신작이다. 또한 제79회 칸영화제 미드나잇 스크리닝 부문 공식 초청작으로 화제를 모았다.

특히 이번 출연은 전지현의 예능 나들이라는 점에서 관심을 끈다. 전지현은 ‘군체’를 통해 11년 만의 스크린 복귀를 앞두고 있으며, 구교환과 지창욱 역시 각기 다른 연기 색깔로 기대를 높이고 있다.

세 사람은 작품 비하인드와 촬영 에피소드, 서로의 케미스트리에 대한 이야기를 전할 예정이며, 공개된 예고 영상만으로도 뜨거운 반응이 이어지고 있다.

한편 '군체'는 오는 5월 21일 국내 개봉 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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