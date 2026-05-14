‘월클’ 방탄소년단, 2026 월드컵 결승 무대 선다

‘월드클래스’ 방탄소년단이 ‘2026 FIFA 북중미 월드컵™’ 결승전 하프타임 쇼 무대에 오른다.

14일 글로벌 시티즌과 FIFA는 방탄소년단이 오는 7월 19일 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 개최되는 ‘2026 FIFA 북중미 월드컵’ 결승전 하프타임 쇼의 공동 헤드라이너로 나선다고 밝혔다.

FIFA 월드컵 결승전에서 하프타임 쇼가 열리는 것은 이번이 처음이다. FIFA와 글로벌 시티즌은 스포츠와 음악, 문화를 결합해 전 세계를 하나로 잇는 무대를 만들기 위해 이번 행사를 기획했다. 방탄소년단은 전설적인 팝스타 마돈나, 샤키라와 함께 공동 헤드라이너로 참석해 지구촌이 주목하는 순간의 중심에 서게 됐다.

방탄소년단은 소속사를 통해 “전 세계가 함께하는 뜻깊은 무대에 서게 되어 큰 영광이다. 음악은 희망과 화합을 전하는 보편적인 언어라고 믿는다. 이번 월드컵을 통해 글로벌 시청자들과 그 메시지를 나누고 어린이들의 교육 기회 확대에 힘을 보탤 수 있어 더욱 의미가 깊다”라는 출연 소감을 전했다.

국제 시민운동 단체 글로벌 시티즌이 하프타임 쇼의 제작을 맡는다. 이곳은 극심한 빈곤 종식을 목표로 세계 최대 규모의 운동을 펼치는 단체다. 또한 기후 변화, 글로벌 보건, 교육 기회 확대 등의 과제 해결을 위해 대규모 캠페인과 음악 이벤트를 전개하고 있다.

하프타임 쇼는 전 세계에 생중계되고 콜드플레이 크리스 마틴이 큐레이션을 맡는다. 콜드플레이는 SNS를 통해 “하프타임 쇼는 FIFA 글로벌 시티즌 교육 기금에 기부금을 모아 전 세계 어린이들에게 양질의 교육과 축구를 접할 기회를 제공하는 데 사용될 예정”이라고 밝혔다.

방탄소년단은 글로벌 시티즌과 꾸준히 접점을 가져왔다. 이들은 지난 2021년 ‘글로벌 시티즌 라이브’에 단체로 출연했고 정국은 2023년 ‘글로벌 시티즌 페스티벌’무대에 올랐다. 정국은 ‘2022 카타르 월드컵’ 공식 사운드트랙 ‘Dreamers’의 가창에 참여한 데 이어 월드컵 개막식에서 공연을 펼친 바 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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