링코글로벌, GameSir G7 Pro 8K시리즈·드래곤즈 도그마2 에디션 국내 출시

이미지=주식회사 링코글로벌

주식회사 링코글로벌은 게임서(GameSir)의 최신 컨트롤러 ‘GameSir G7 Pro 8K’ 시리즈(Aimlabs Edition, Nioh Edition, Champion Edition)와 ‘GameSir G7 Pro 드래곤즈 도그마2 에디션(Dragon's Dogma II Edition)’을 국내 공식 출시한다고 14일 밝혔다.

업체에 따르면 해당 제품군은 8000Hz 폴링 레이트와 자성식 스틱, 홀 효과 트리거 등 상위 스펙을 집약한 것이 특징으로 고성능 입력 장치를 선호하는 게이머를 겨냥한다.

GameSir G7 Pro 8K는 USB-C 유선 및 2.4GHz 무선 연결 환경 모두에서 최대 8000Hz 폴링 레이트를 지원해 초당 최대 8000회의 입력 신호를 전송한다.

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이를 통해 입력 지연을 최소화하고 스틱과 버튼, 트리거의 미세한 입력 변화까지 빠르게 반영함으로써 고주사율 디스플레이와 조합될 경우 높은 시너지 효과를 기대할 수 있다. 또한 1200mAh급 내장 배터리와 전용 크래들(스탠드) 구성으로 장시간 플레이에도 안정적인 전원을 제공한다.

스틱 및 트리거 구성 역시 기술적으로 차별화됐다. 자성식(TMR 기반) 스틱 모듈과 홀 효과 트리거 구조를 적용해 물리 접점 마모를 줄이고 스틱 드리프트 발생 가능성을 낮추는 동시에 장기간 사용 시에도 일정한 입력 정밀도를 유지할 수 있도록 설계했다.

여기에 광학 마이크로 스위치 버튼과 짧은 버튼 스트로크를 더해 빠르고 경쾌한 버튼 입력을 선호하는 사용자층을 겨냥했다.

커스터마이징 측면에서는 전용 소프트웨어를 통해 버튼 리매핑, 트리거 작동 구간 설정, 자이로 감도, 데드존 조정, 매크로 설정 등을 세밀하게 조정할 수 있다. 또한 3피스 마그네틱 교체형 페이스플레이트 구조를 채택해 외형 커스터마이징은 물론, 장기간 사용에 따른 관리·교체도 용이하다. 이는 드래곤즈 도그마2 에디션을 포함한 G7 Pro 8k 시리즈 전체의 확장성과 호환성을 높이는 요소다.

GameSir G7 Pro 드래곤즈 도그마2 에디션은 ‘드래곤즈 도그마 2’의 비주얼을 반영한 한정판 디자인을 적용한 모델로 액션 RPG 및 몬스터 헌팅 장르를 즐기는 이용자를 주요 타깃으로 한다. Xbox라이센스 취득으로 xbox 직접 연결을 지원한다.

국내 정식 출시로 5월 16일 무적풍화륜 유튜브 채널을 통해 첫 공개 영상이 송출될 예정이며 약 2주간 론칭 특가로 구매가 가능할 예정이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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