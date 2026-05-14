이수지 ‘핫이슈지’의 인기에 사칭범까지 등장…“이런 연락 조심하세요”

유치원 교사 이민지 역을 연기하는 이수지. 출처=유튜브 채널 ‘핫이슈지’ 영상 캡처

코미디언 이수지가 운영하는 유튜브 채널 '핫이슈지' 측이 최근 기승을 부리고 있는 관계자 사칭 피해에 대해 시청자들의 각별한 주의를 당부했다.

지난 13일 핫이슈지 제작진은 유튜브 커뮤니티를 통해 “최근 채널 관계자를 사칭해 개인적으로 연락을 취하거나 미팅을 유도하는 사례가 확인되고 있다”며 공식 입장을 밝혔다.

제작진은 “출연 및 협업 관련 제안은 반드시 공식 메일이나 신원 확인이 가능한 담당자를 통해서만 진행된다”며 “신원이 불분명한 인물이 개인정보나 사진, 자료 등을 요청하거나 무리한 대면 미팅을 요구할 경우 이에 응하지 말아야 한다”고 강조했다.

이어 “사칭 연락을 받았을 경우, 반드시 공식 메일을 통해 진위 여부를 확인해 달라”며 “유사 사례로 인한 피해가 확산되지 않도록 제보해 주신 분들께 감사드리며, 추가 피해 방지를 위해 모니터링을 지속하겠다”고 덧붙였다.

한편, 핫이슈지는 ‘에겐녀 뚜지’, ‘실버전성시대(황정자)’, ‘유치원 교사 이민지’ 등 이수지 특유의 디테일한 캐릭터 연기가 돋보이는 콘텐츠로 큰 사랑을 받고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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