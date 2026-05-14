‘올라운더’ 박진영, ‘에버러브’ 라이브로 부른다

가수 겸 배우 박진영이 새 앨범 ‘새드 앤드 던(Said & Done)’ 발매를 기념해 팬들과 만남을 가진다.

박진영은 지난 13일 3년만에 새 앨범 ‘새드 앤드 던’을 발표했다. 앨범명은 끊임없이 변화하는 시대 속에서도 결국 우리를 이어주는 단 하나의 감정, '끝내 남게 되는 것'을 의미한다. 박진영이 오랜 시간 마음에 품어온 감정과 기억을 하나의 서사로 엮어냈다.

새 앨범의 감동은 오는 15일 진행되는 이번 라이브 스테이지로 이어진다. 사전 모집된 약 400명의 팬들을 대상으로 하는 공연에서 박진영은 신곡 무대는 물론, 앨범 작업 비하인드와 팬 참여형 토크 코너를 통해 진솔한 이야기를 전할 예정이다.

소속사에 따르면 공연은 오프닝 곡 ‘Different Tracks’으로 시작해 수록곡 무대를 선보일 예정이다. 박진영은 타이틀곡 ‘에버러브’에 대해 “안무부터 멜로디, 가사 하나하나까지 진심을 다해 준비한 무대”라고 소개했다.

또한 이번 쇼케이스에서는 팬 참여 코너 ‘Said & Done’, 앨범 제작 비하인드를 공개하는 ‘B-side & Inside’ 등 다채로운 구성으로 팬들과 더욱 깊이 교감할 예정이다. 박진영은 무대뿐 아니라 토크와 퍼포먼스, 감성적인 라이브까지 모두 아우르며 ‘올라운더 아티스트’의 진가를 보여줄 계획이다.

신보에는 직접 작사에 참여한 타이틀곡 ‘에버 러브(EVERLOVE)’를 비롯해, 오랜 절친이자 동료 뮤지션인 데이식스 원필과 함께 작사한 ‘열일곱’, 싱어송라이터 최유리가 작사와 피처링으로 참여한 ‘외사랑’, 프로듀서 구름과 협업한 ‘나는 괜찮을까요’ 등이 수록됐다.

한층 깊어진 감성과 완성도가 느껴지는 앨범이다. 드라마 ‘미지의 서울’, ‘샤이닝’ 등을 통해 배우로서 감정을 전해온 박진영이 이번엔 노래로 메시지를 건넨다. 앨범과 함께 공개된 ‘에버러브’ 뮤직비디오의 감각적인 영상미와 설레는 멜로디, 특유의 깊은 분위기도 호평 받고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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