[현장] 전국 ‘댕댕이 헌혈왕’ 모였다… 사연은 달라도 따스한 마음 똑같댕!

건국대 반려견 헌혈센터 ‘KU 아임도그너’가 주최한 ‘헌혈 영웅, 고마워요!’ 행사에 참가한 헌혈견들이 보호자들과 기념사진을 찍고 있다. 헌혈견에게만 주어지는 스카프를 착용한 모습이 눈에 띈다. 박재림 기자

건국대 반려견 헌혈센터 ‘KU 아임도그너’가 주최한 ‘헌혈 영웅, 고마워요!’ 행사 참가자과 관계자들이 단체사진을 찍고 있다. 건국대 제공

“헌혈견들이 많이 늘어나서 이런 행사가 열릴 정도가 됐다니 감격스러워요.”

13일 서울 건국대 캠퍼스 내 잔디공원에 전국의 ‘댕댕이 헌혈왕’이 모였다. 건대 동물병원 산하 반려견 헌혈센터인 ‘KU 아임도그너(I’m DOgNOR) 헌혈센터’에서 주최한 ‘헌혈 영웅, 고마워요!’ 행사를 통해서였다. 유기견 보호소 출신이자 4차례 헌혈 경험이 있는 ‘설악이’ 보호자는 “강원도 속초에서 약 2시간을 달려왔다. 한 데 모인 여러 헌혈견들을 보니 괜스레 뿌듯하다”며 웃었다.

개와 고양이 같은 대표적 반려동물도 수술 및 응급조치 때 수혈이 필요하다. 기존에는 ‘공혈견’ ‘공혈묘’를 운영하는 민간단체에서 구매한 혈액을 사용하는 경우가 많았지만, 공혈동물에 대한 삶의 질 등 복지에 관한 문제의식이 대두되면서 건강한 반려견의 헌혈에 대한 필요성이 제기됐다.

건대 서울 캠퍼스 내부에 위치한 아시아 최초의 반려견 헌혈센터인 KU 아임도그너 전경. 박재림 기자

그 과정에서 탄생한 곳이 2022년 8월 아시아 최초 반려견 헌혈센터로 문을 연 KU아임도그너다. 도그너는 개(dog)와 헌혈자(donor)의 합성어로 이름 붙인 이 센터는 이날까지 약 4년간 등록 헌혈견 555마리, 누적 헌혈 횟수 1163회 등으로 반려견 헌혈 문화 조성에 큰 역할을 했다.

한현정 센터장은 이날 행사 인사말을 통해 “지금까지 약 24만 리터에 가까운 혈액이 필요한 곳으로 반출됐다”며 “소형견 기준으로 수혈 시 100㎖ 내외를 사용하는 점을 고려할 때 2300마리 이상 강아지가 헌혈견들의 도움을 받은 것”이라고 소개했다.

‘헌혈 영웅, 고마워요!’ 행사에서 유자은 건국대 이사장(맨 오른쪽)과 원종필 건국대 총장(오른쪽 두 번째)이 헌혈견들을 바라보고 있다. 박재림 기자

이 같은 헌혈견들의 공로를 치하하기 위해 열린 이번 행사는 서울은 물론 속초, 대전, 용인, 성남 등에서 올라온 총 31마리 헌혈견이 자리를 빛냈다. 행사 관계자는 “헌혈 횟수가 다수인 강아지, 최근 마지막 헌혈을 마친 은퇴견, 급한 수술 등을 앞둔 상황에서 응급 헌혈에 동참한 강아지에게 감사의 상장을 전하고 보호자 분들끼리도 관계를 맺을 수 있도록 이번 행사를 마련했다”고 전했다.

전국에서 모인 반려견 헌혈왕들은 그 사연도 다양했다. 8살 믹스견 설악이는 도살장에서 구조돼 유기동물 보호소에서 생활하다 입양돼 지금의 보호자와 살고 있다. 설악이 보호자는 “설악이가 구조 당시 아픈 곳이 많아서 수술만 5번 했다고 한다. 그 과정에서 수혈을 받았기 때문에 꾸준히 헌혈을 하는 것이 이전의 도움에 대한 보답이 될 수 있다”고 말했다.

‘헌혈 영웅, 고마워요!’ 행사에 참여한 헌혈견 설악이. 박재림 기자

유자은 건국대 이사장이 최다 헌혈견 복희에게 생명나눔상을 수여하고 있다. 뉴시스

헌혈 12회로 이날 최다헌혈견 상을 받은 6살 믹스견 ‘복희’ 역시 유기견 보호소 출신이다. 보호자 최기용 씨는 “해당 보호소에서 일하면서 복희를 알게 돼 임시보호를 하다가 가족으로 맞이했다”며 “첫 헌혈을 계획하고 복희가 피검사를 하다가 이상이 있는 걸 조기에 발견해서 치료를 할 수 있었다. 그 뒤 은혜를 갚는다는 마음으로 매년 상반기·하반기 헌혈을 하고 있다”고 전했다.

마찬가지로 유기동물 보호소에서 골든리트리버 ‘겨울이’와 ‘호떡이’를 입양한 김지윤 씨는 “공혈견에 대해서 알게 된 후 안타까운 마음에 반려견 헌혈을 시작했다. 일곱 살 겨울이는 7번, 다섯 살 호떡이는 6번했다”며 “헌혈 과정에서 하는 피검사를 통해 무료 건강검진 혜택이 주어진다. 저처럼 겨울이와 호떡이도 자부심을 느낄 것”이라고 말했다.

12번의 헌혈로 최다헌혈견 영예를 안은 복희. 박재림 기자

헌헐견 겨울이(왼쪽)와 호떡이가 ‘헌혈 영웅, 고마워요!’ 포토존에서 기념사진을 찍고 있다. 박재림 기자

9살 래브라도 리트리버 ‘트리’는 이날 헌혈견으로서 은퇴식을 가졌다. 반려견 헌혈은 건강 등을 고려해 보통 만 1세 6개월 이후부터 만 8~9세까지 진행한다. 트리는 지난 2월 마지막 헌혈까지 응급 헌혈 포함 7차례 헌혈에 동참했다. 보호자에 따르면 트리는 원래 시각장애인안내견 후보생이었지만 교육 중 너무 사람을 좋아하는 성격 탓에 낙마를 했다.

트리 보호자는 “트리가 안내견은 되지 못했지만 헌혈견으로 뜻깊은 견생을 보냈다. 헌혈센터의 홍보대사 활동도 했다”고 웃으며 “어려운 강아지를 도우면서 사는 트리에게 부끄럽지 않으려고 저 역시 유기동물 보호소에서 자주 봉사활동을 하고 있다”고 말했다.

이어 “반려견 헌혈도 건강하지 않으면 할 수 없다. 트리가 헌혈을 할 때마다 건강을 확인한 셈이라 매번 기뻤다”며 “그동안 헌혈견으로 너무 수고했고 앞으로 더 신경 써서 돌보겠다”고 약속했다.

원종필 건국대 총장이 헌혈 은퇴견 트리에게 명예은퇴상을 수여한 후 기념사진을 찍고 있다. 뉴시스

‘헌혈 영웅, 고마워요!’ 행사에서 생명수호상을 받은 헌혈견 순돌이와 순심이. 보호자 이승범 씨는 신장 및 골수 기증 도너이기도 하다. 박재림 기자

응급헌혈만 3차례로 위급 상황의 다른 강아지들을 도운 희귀 혈액형 3살 블랙 리트리버 ‘순돌이’는 응급헌혈견 상을 받았다. 순돌이 보호자 이승범 씨는 신장 및 골수 기증 도너이기도 하다. 이 씨는 “우리나라에서 검은 털 대형견은 편견이 심하다. 하지만 헌혈견임을 증명하는 스카프와 리드줄 장식을 착용하면 알아보고 칭찬하는 분이 많다”고 뿌듯해했다.

실제로 이날 스카프를 목에 맨 친구들이 많았다. 센터에서 헌혈 횟수에 따라 선물하는 기념 스카프로, 1회차부터 10회차까지 순서대로 파랑·초록·핑크·노랑·주황·민트·연두·자주·검정·하양 색깔의 스카프가 주어진다. 응급 헌혈을 한 강아지에게는 빨강 스카프를 선물한다.

6차례 헌혈에 동참한 ‘만두’가 헌혈견에게만 주어지는 스카프를 착용하고 있다. 박재림 기자

검은색 스카프를 매고 있는 헌혈견. 9회 헌혈을 했다는 의미다. 박재림 기자

대전에서 온 5살 골든리트리버 ‘만두’도 핑크색 스카프를 예쁘게 맸다. 만두 보호자는 “펫페어 등에 참가할 때도 항상 스카프를 착용하는데 관심을 보이는 사람들에게 헌혈견만 착용할 수 있는 특권이라고 자랑하고 반려견 헌혈에 대해 알린다”고 말했다.

6차례 헌혈 경험이 있는 7살 시베리안허스키 ‘성섭이’ 보호자 김보경 씨도 “헌혈견은 대형견만 할 수 있다. 한 번 헌혈을 하면 소형견 넷을 살릴 수 있다고 한다. 우리 성섭이도 언제 다쳐서 도움을 받을 일이 생길지 모른다”며 “저 역시 꾸준히 헌혈을 한다. 뿌듯함은 비슷할 거라 생각한다”고 전했다.

6차례 헌혈 경험이 있는 7살 시베리안허스키 ‘성섭이’와 보호자 김보경 씨. 박재림 기자

사모예드 헌헐견 하람이와 라온이가 ‘헌혈 영웅, 고마워요!’ 포토존에서 기념사진을 찍고 있다. 박재림 기자

사모예드 ‘하람이(11살·헌혈 3회)’와 ‘라온이(4살·헌혈 2회)’ 보호자는 “지난해 응급헌혈 후 우리 강아지들이 혈액이 곧바로 활용돼 위험에 빠진 강아지가 도움을 받았다고 해서 너무 뿌듯했다”며 “여전히 반려견 헌혈에 대해 모르는 사람이 많다. 홍보가 많이 되면 좋겠다”고 말했다.

이날 맑은 날씨에 약 2시간 동안 열린 이번 행사는 시상식에 이어 헌혈견과 함께하는 운동회, 반려견 헌혈과 관련된 O/X 퀴즈 등이 진행되며 봄날의 소풍 같은 분위기를 연출했다. 푸른 잔디밭에 모인 강아지들의 모습은 캠퍼스를 걷던 건대 재학생들의 시선이 집중됐다.

행사들 지켜보던 한 학생은 “헌혈견이 있는 건 알았지만 우리 학교에 반려견 헌혈센터가 있는 건 오늘 처음 알았다”며 “이런 행사가 헌혈견과 반려견 헌혈을 알리는 데 큰 도움이 될 것 같다”고 엄지를 세웠다.

‘헌혈 영웅, 고마워요!’ 행사에 참여한 헌혈견과 보호자들이 반려견 동반 레크리에이션을 즐기고 있다. 박재림 기자

헌혈견에게 주어지는 ‘헌혈 영웅’ 리드줄 장식을 한 카푸. 8살 카푸는 지금까지 8차례 헌혈을 했다. 카푸 보호자는 “카푸 말고도 소형견을 반려하고 있다. 카푸의 헌혈 한 번으로 4마리 소형견을 도울 수 있다는 사실이 행복하다”고 말했다. 박재림 기자

한편 이날 행사는 유자은 건국대 이사장, 원종필 건국대 총장, 윤헌영 건국대 동물병원장, 우연철 대한수의사회 회장, 전승배 풀무원 부대표, 박진영 현대자동차 팀장, 반려인 배우 문정희 등 귀빈이 참석했다.

유 이사장은 “KU아임도그너는 공혈의 개념을 헌혈이라는 새로운 형태로 변화시켰다. 여러분은 생명을 살리는 문화를 만들어가는 선구자”라며 “센터가 더 많은 생명을 살리는 중심축으로 성장하기를 기대한다”고 말했다.

KU 아임도그너 헌혈센터의 펫 앰뷸런스. 메인 후원사 현대자동차가 제공한 반려동물 앰뷸런스로, 먼 거리의 헌혈견 이동을 돕는 차량이다. 현대자동차는 KU 아임도그너 센터의 설립부터 꾸준히 후원을 하고 있다. 박재림 기자

KU 아임도그너 헌혈센터 내부에 걸린 헌혈견들의 사진. 8살 도베르만 앙뚜의 보호자는 “TV프로그램을 보고 반려견 헌혈에 대해 알게 된 이후로 적극적으로 동참하고 있다”고 말했다. 박재림 기자

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

헌혈견들이 ‘헌혈 영웅, 고마워요!’ 행사장에서 기념사진을 찍고 있다. 박재림 기자

헌혈견들이 ‘헌혈 영웅, 고마워요!’ 행사장에서 기념사진을 찍고 있다. 박재림 기자

헌혈견들이 ‘헌혈 영웅, 고마워요!’ 행사장에서 기념사진을 찍고 있다. 박재림 기자

헌혈견들이 ‘헌혈 영웅, 고마워요!’ 행사장에서 기념사진을 찍고 있다. 박재림 기자

헌혈견들이 ‘헌혈 영웅, 고마워요!’ 행사장에서 기념사진을 찍고 있다. 박재림 기자

‘헌혈 영웅’이라고 적힌 하네스를 착용한 복희. 박재림 기자

‘헌혈 영웅, 고마워요!’ 행사에 참여한 헌혈견들. 박재림 기자

헌혈견 카푸. 박재림 기자

헌혈견 순돌이&순심이와 보호자들이 기념사진을 찍고 있다. 보호자 이승범 씨는 신장 및 골수 기증 도너이기도 하다. 박재림 기자

최다 헌혈견 상을 받은 복희. 박재림 기자

‘헌혈 영웅, 고마워요!’ 행사에 참여한 헌혈견. 박재림 기자

‘헌혈 영웅, 고마워요!’ 행사에 참여한 헌혈견 만두. 박재림 기자

‘헌혈 영웅, 고마워요!’ 행사에 참여한 헌혈견 만두. 박재림 기자

최다 헌혈상을 받은 복희, 응급 헌혈상을 받은 순돌이, 헌혈 은퇴식을 가진 트리(왼쪽부터)가 보호자들과 기념사진을 찍고 있다. 뉴시스

‘헌혈 영웅, 고마워요!’ 행사장에 헌혈에 여러 번 동참한 반려견들의 정보가 담긴 패널이 세워져있다. 박재림 기자

박재림 기자 jamie@sportsworldi.com

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