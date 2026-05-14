맹승지, 수영장서 과감한 비키니…탄탄 보디라인 [스타★샷]

사진 = 맹승지 SNS 계정

코미디언 맹승지가 비키니 사진을 공개하며 밝고 건강한 매력을 드러냈다.

맹승지는 13일 자신의 SNS에 “(이 호텔만) 오면 수영선수 빙의 되더라?”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 그는 파란색 비키니를 입고 청초하면서도 섹시한 매력을 동시에 드러냈다. 이마를 드러낸 헤어스타일로 또렷한 미모를 강조했으며, 탄탄한 보디라인과 당당한 포즈로 시선을 사로잡았다.

사진 = 맹승지 SNS 계정

또 다른 사진에서는 푸른 하늘과 수영장이 어우러진 이국적인 풍경을 배경으로 여유로운 분위기를 즐기는 모습이 담겼다. 자연스러운 뒷모습과 함께 화사한 배경이 어우러지며 마치 화보 같은 분위기를 자아냈다. 맹승지는 특유의 밝고 긍정적인 에너지를 전하며 눈길을 끌었다.

한편 맹승지는 MBC 20기 공채 개그맨으로 데뷔해 MBC ‘무한도전’을 통해 얼굴을 알렸으며, 이후 라디오와 예능 등 다양한 분야에서 활동을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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