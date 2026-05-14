[BS현장] “경연+듀엣 차별화”…‘미스트롯 포유’ 이소나→윤태화 이유 있는 자신감

사진 설명=가수 안성훈, 윤윤서, 길려원, 허찬미, 이소나, 홍성윤, 윤태화, 염유리, 방송인 붐(왼쪽부터)

미스트롯4 TOP7이 듀엣 열전으로 트로트 인기를 잇는다.

14일 서울 금천구 TV조선 가산동 스튜디오에서 TV조선 새 예능 프로그램 미스트롯 포유 제작발표회가 열렸다. 민병주 CP·임지훈 PD를 필두로 MC 붐·안성훈, TOP7 이소나·허찬미·홍성윤·길려원·윤태화·윤윤서·염유리가 참석했다. MC 송은이는 스케줄 상 불참했다.

이날 첫 방송된 미스트롯 포유는 최고 시청률 18.4%를 기록하며 유종의 미를 거둔 미스트롯4 TOP7과 특별한 파트너가 만드는 듀엣 열전이다. 미스트롯 팬, 친구, 가족은 물론 가수 지망생 등 무대가 절실한 사람이라면 누구나 TOP7의 듀엣 파트너가 될 수 있다.

민병주 CP는 “무대에서 오는 긴장감, 진선미를 뽑는 경연 자체에도 재미가 있지만 예능적으로 제일 재밌는 건 마스터 예심이었다. 새로운 사람들의 등용문, 출연자들과 화합의 무대”라며 “듀엣이라는 형식이 지금까지와의 스핀오프와는 차별화된 포인트라고 생각한다”고 자신감을 나타냈다.

그러면서 “올해 미스터트롯5를 열 예정이다. 일반 참가자들 중에서 어쩌면 미스터트롯5에 출연할 수도 있다는 기대감을 가졌으면 좋겠다”라고 덧붙였다.

임지훈 PD는 “TOP7이 최정예이지 않나. 더 멋있고 좋은 무대를 보여드릴 것”이라며 “그동안 다양한 스핀오프 프로그램이 있었다. 포장지를 열어보면 완전 경연 프로그램이다. 예선, 본선이 있어서 탈락자도 존재한다”고 설명했다.

사진 설명= 윤윤서, 길려원, 허찬미, 이소나, 홍성윤, 윤태화, 염유리(왼쪽부터)

TOP7은 일반인 예심을 통과한 참가자들을 만나 직접 자신의 듀엣 파트너를 찾는다. 미스트롯4에서 우승을 차지한 이소나는 “제가 진이기 때문에 아무래도 가장 많은 책임감과 부담감을 느끼지 않을까 싶다. 저와 함께 하시는 분이 기대하는 바가 있으실 것”이라며 “미스트롯 포유가 첫 고정 프로그램이다. 어떤 사연을 가진 분과 듀엣을 할 지 기대가 된다. 탈락하는 일이 없길 바라면서 최선을 다하고 있다”라고 밝혔다.

각각 선과 미를 차지한 허찬미와 홍성윤은 “모든 사람들이 노래를 하면서 해석하는 게 다 다르지 않나. 상대방이 해석하는 감정도 배울 수 있다. 참가자가 노래를 더 잘할까봐 긴장이 된다”, “저와 함께 듀엣을 하는 분이 잘하실 거라고 믿어 의심치 않는다. 저도 이제 막 시작하는 단계라 저를 믿지 않으시면 좋겠다. 서로 의지하면 좋겠다”라고 말해 현장의 웃음을 자아냈다.

윤태화는 “스핀오프 프로그램에 출연하고 싶다는 생각으로 탑7에 들었다”며 “각자 인생을 살던 시청자들과 노래를 함께 할 수 있다는 게 매력적인 프로그램”이라고 애정을 나타냈다.

MC를 맡은 붐은 “첫 녹화하고 기분이 좋았고 개운한 기분이 들었다. 녹화가 잘 되면 그런 느낌이 든다”라며 “스타킹에서 강호동에게 일반인 참가자와 소통하는 법을 배웠고 김성주에게 순위, 경쟁, 데스매치 진행하는 방법을 배웠다. 제가 제일 잘할 수 있는 부분이 미스트롯 포유가 아닐까 싶다”라고 말했다.

이어 “일반인의 사연, 노래 심사까지, 다방면에서 오디션의 매력을 가지고 있다. 트로트는 시청자분들과 호흡을 해야 되는데 이제는 무대에서 손을 잡고 듀엣을 하니까 그 점이 스핀오프와 완전한 차별점”이라고 관전 포인트를 짚었다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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