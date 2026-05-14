SOOP, 스트리머 플리마켓 개최…수익금은 취약계층 아동 지원에

‘2026 SOOP 스트리머 플리마켓’ 포스터. SOOP 제공

스트리머와 팬이 함께 만드는 나눔 축제가 서울 성수동에서 열린다. SOOP이 인기 스트리머들이 참여하는 플리마켓 행사를 통해 팬들과 소통은 물론, 위기가정 아동을 위한 기부 활동에도 나설 계획이다.

SOOP은 오는 16일 서울 성동구 언더스탠드에비뉴에서 ‘2026 SOOP 스트리머 플리마켓’을 개최한다고 15일 밝혔다. 이번 행사에는 브라더커머스, 링티, 테크푸드 등이 후원사로 참여한다.

SOOP 스트리머 플리마켓은 SOOP과 스마일게이트 희망스튜디오가 함께 운영하는 사회공헌 프로젝트다. 스트리머들이 자발적으로 참여해 팬들과 현장에서 직접 소통하고, 수익금을 기부하는 방식으로 진행된다.

이번 플리마켓을 통해 마련된 수익금 전액은 굿피플에 전달되며, 조손가정과 한부모 가정 등 위기가정 아동을 위한 맞춤형 생계 지원 사업에 사용될 예정이다.

행사는 오후 2시부터 6시까지 1·2부로 나눠 운영된다. 1부에서는 스트리머들이 직접 준비한 애장품과 굿즈를 판매하는 플리마켓 부스가 마련된다. 과즙세연, 케이, 쿠빈, 장지수 등 30여 명의 스트리머가 참여해 팬들과 현장 소통에 나설 예정이다.

또한 금강연화, 백노루, 츄리나 등은 헤어 스타일링, 캐리커처, 타로 등 각자의 재능을 활용한 체험형 부스를 운영한다. 버추얼 부스에서는 또오냥, 망구랑, 여르미 등이 참여하는 프로그램도 진행된다.

희망스튜디오 부스에서는 방문객이 직접 참여할 수 있는 ‘희망 룰렛 게임’과 ‘스탬프 미션 챌린지’ 등 기부 이벤트가 마련된다. 올해는 코스어(코스튬 플레이어) 참여 프로그램도 새롭게 추가돼 다양한 볼거리와 체험 요소를 제공할 예정이다.

이어지는 2부에서는 참여 스트리머들의 무대 행사와 함께 기부금 전달식이 열린다. SOOP은 현장 인터뷰를 통해 스트리머와 팬이 함께 만든 나눔의 의미를 공유하고, 플리마켓 수익금을 공식 전달하는 시간을 가질 계획이다.

현장을 찾지 못한 이용자를 위한 SOOP 공식 생중계도 함께 진행된다. 참여 스트리머들의 개인 방송을 통해서도 행사 분위기를 실시간으로 전달할 예정이다.

SOOP은 앞으로도 스트리머와 이용자가 함께 참여하는 다양한 사회공헌 프로젝트를 이어가며 건강한 나눔 문화 확산에 힘쓴다는 방침이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]