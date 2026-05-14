잠입하고 턴다…배틀그라운드, 신규 PvE ‘페이데이’ 출시

배틀그라운드 페이데이 출시. 크래프톤 제공

크래프톤이 배틀그라운드에 잠입·탈출 기반의 신규 PvE 콘텐츠를 도입하며 게임 경험 확장에 나섰다. 스타브리즈 엔터테인먼트의 대표 하이스트 게임 페이데이 IP와 협업한 기간 한정 모드를 통해 팀 플레이 중심의 새로운 전투 재미를 선보인다는 계획이다.

크래프톤은 펍지: 배틀그라운드의 41.2 업데이트를 통해 신규 PvE 모드 ‘페이데이(PAYDAY)’를 출시했다고 14일 밝혔다.

페이데이는 기간 한정 콘텐츠로, 이용자는 최대 4인이 한 팀을 구성해 목표 지점에 침투한 뒤 전리품을 확보하고 탈출하는 작전을 수행하게 된다. 은신 플레이와 정면 교전 가운데 상황에 맞는 전략을 선택할 수 있으며, 클래스별 역할 분담과 협동 플레이가 핵심 요소다. 운영 기간은 6월 17일까지다.

플레이어는 돌격병, 의료병, 방어병, 저격수, 잠입자 가운데 하나의 클래스를 선택해 게임을 진행할 수 있다. 각 클래스는 고유 궁극기와 가젯을 보유하고 있으며, 이를 활용해 팀 전투력을 강화할 수 있다. 또 더 많은 전리품을 확보할수록 새로운 스킬과 무기를 해금할 수 있도록 설계됐다.

이번 모드에는 페이데이 3의 미션에서 영감을 받은 ‘환전소(The Exchange)’, ‘다이아몬드 디스트릭트(Diamond District)’, ‘나이트클럽(Nightclub)’, ‘무장 수송차량(Road Rage)’ 등 다양한 작전 지역이 구현됐다. 이용자는 각 스테이지에서 돈과 금괴, 보석 등 목표물을 확보하는 동시에 보안 병력의 공격을 막아내며 탈출에 성공해야 한다.

크래프톤은 업데이트와 함께 ‘이벤트 패스: 페이데이’도 선보였다. 이용자는 이벤트 패스를 통해 페이데이 갱 테마 아이템과 각종 보상을 획득할 수 있다.

김태현 배틀그라운드 디렉터는 “페이데이 모드를 통해 기존 배틀로얄을 넘어 보다 전략적이고 팀 기반의 플레이 경험을 선보이고자 했다”며 “스타브리즈 엔터테인먼트와의 협업을 통해 배틀그라운드 특유의 긴장감에 페이데이 IP의 깊이를 더해 새로운 하이스트 플레이를 제공할 것”이라고 말했다.

아돌프 크리스티얀손 스타브리즈 AB 대표는 “페이데이 프랜차이즈는 완벽한 작전의 짜릿함과 팀원 간의 호흡, 그리고 이를 성공시켰을 때의 쾌감을 담은 하이스트 게임”이라며 “이러한 경험을 배틀그라운드에 선보이게 되어 매우 뜻깊게 생각하며, 개발팀과의 협업 역시 처음부터 의미 있는 과정이었다”고 밝혔다.

이외에도 배틀그라운드는 근접 무기를 활용한 신규 처형 모션 도입, 미라마 맵 내 비밀의 방 추가, 신규 서바이버 패스 도시 속 동물들 출시 등 다양한 콘텐츠 업데이트를 함께 진행했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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