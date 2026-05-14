아이런, 청량감 가득한 신곡 ‘스테이 히어’ 18일 공개

[사진제공=요구르트스튜디오]

싱어송라이터 아이런(IRUN)이 신곡으로 음악적 역량을 뽐낸다.

오는 18일 공개되는 아이런의 신곡 ‘스테이 히어’(Stay Here)는 사랑하는 사람의 존재가 그 자체로 얼마나 소중하고 온전한 것인지를 이야기하는 인디 발라드곡이다.

늦은 밤 도심을 달리는 차 안, 창문 너머 도시의 불빛이 아무리 화려하게 스쳐도 결국 눈길이 머무는 건 옆자리 그 사람뿐이라는 사실을 일깨우는 감성이 깃들었다.

말 없이 서로의 눈을 마주하며 느낄 수 있는 사랑의 마음을 이야기하며 특별한 무언가가 아닌 그 존재 자체로 이미 충분하다는 감정을 담담하게 전한다. 잔잔한 피아노와 감성적인 기타 사운드를 기반으로 아이런 만의 세련된 보컬 색채가 자연스럽게 녹아든 곡으로 완성됐다.

아이런은 작사·작곡은 물론 편곡에 이르기까지 곡 전체 작업을 통해 인디 발라드의 서정성과 R&B의 유려한 그루브를 감각적으로 엮어냈다.

2025년 드라마 ‘여왕의 집’ OST Part.1 ‘트라우마’를 발표하며 데뷔한 아이런은 첫 싱글 ‘It's You, My Love’ 발표에 이어 다양한 음악적 시도와 함께 꾸준히 OST 가창 활동을 이어오고 있다.

음원 제작사 요구르트스튜디오 측은 “청량감이 감도는 연주와 아이런의 간결한 음색으 통해 신선하게 전해지는 봄 밤의 산뜻한 정서를 느끼게 하는 곡”이라며 “다양한 음악적 역량을 지닌 아이런의 음악 활동을 지켜봐달라”고 당부했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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