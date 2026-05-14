이금희, 목 상태 급격히 악화…“의사가 묵언 권해”

아나운서 출신 방송인 이금희가 목 건강 이상으로 라디오 생방송에 불참했다.

이금희는 13일 자신의 SNS를 통해 “죄송하다. 목감기가 심한 데다 성대가 너무 부어서 당분간 목을 쓰지 말라 의사 쌤이 묵언을 권하셨다”고 밝히며 사진을 함께 공개했다.

사진 = 이금희 SNS 계정 캡처

공개된 사진에는 병원에서 치료를 받는 듯한 모습과 함께 손등에 링거 주사를 맞고 있는 장면이 담겨 있어 팬들의 안타까움을 자아냈다.

이로 인해 이금희가 진행 중인 KBS coolFM ‘사랑하기 좋은날 이금희 입니다’ 방송에는 불참했으며, 해당 방송은 박주아 아나운서가 스페셜 DJ로 대신 진행했다.

한편 이금희는 1989년 KBS 16기 공채 아나운서로 입사해 ‘6시 내고향’, ‘아침마당’, ‘TV는 사랑을 싣고’ 등 다양한 프로그램을 진행했으며, 2000년 프리랜서로 전향한 뒤에도 꾸준히 방송 활동을 이어오고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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