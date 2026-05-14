모디세이, KCON 이어 中 팬사인회…글로벌 질주

신인그룹 모디세이(MODYSSEY)가 한국과 일본, 중국을 오가는 글로벌 행보를 보여주고 있다.

모디세이는 지난달 13일 데뷔 싱글 앨범 ‘1.Got Hooked: An Addictive Symphony’로 데뷔했다. 이후 국내 음악방송은 물론 해외 대형 무대와 팬 이벤트 등을 통해 팬들과의 접점을 넓히고 있다.

지난 9일 일본 지바현 마쿠하리 멧세에서 열린 ‘KCON JAPAN 2026’ 무대에 올라 데뷔 타이틀곡 ‘HOOK(훜)’ 무대를 선보였다. 모디세이의 데뷔를 위해 선배그룹 스트레이 키즈 프로듀싱팀 쓰리라차(3RACHA)가 작업해 지원사격에 나선 곡이다. .

오는 16일과 17일에는 중국 상하이에서 팬사인회를 개최하며 글로벌 팬들과의 만남을 이어간다. 일본 대형 무대에 이어 중국 현지 팬들과도 직접 호흡하며 글로벌 영향력을 확대하고 있는 만큼, 한·중·일을 아우르는 행보에 관심이 집중된다.

모디세이가 한국, 중국, 일본 등 데뷔와 동시에 글로벌 활약을 펼칠 수 있었던 배경에는 앞선 오디션 프로그램이 있다. 엠넷 ‘보이즈 2 플래닛’과 ‘플래닛C : 홈레이스’를 통해 일찌감치 팬덤을 쌓아왔기 때문이다. 이를 입증하듯, 데뷔 싱글은 한터차트 음반 주간차트(4/13~4/19) 기준, 초동 판매량 30만 장을 돌파하며 2026년 데뷔 그룹 가운데 판매량 상위 2위를 기록하는 등 의미 있는 성과를 거뒀다.

모디세이는 14일 소속사를 통해 “오디션 프로그램에서 데뷔할 수 있게 기회를 만들어주셨는데, 이후 따뜻한 응원과 사랑까지 보내주셔서 진심으로 감사드린다”며 “한국은 물론 일본, 중국 등 다양한 곳에서 팬분들을 직접 만날 수 있어 행복하다. 앞으로도 더 좋은 음악과 무대로 기대에 보답하는 팀이 되겠다”고 밝혔다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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