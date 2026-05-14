‘대군부인’ 아이유♥변우석, ‘운명 개척’ 성공할까

‘21세기 대군부인’ 아이유와 변우석이 사랑의 힘을 발휘한다.

MBC 금토드라마 ‘21세기 대군부인’이 종영까지 단 2회만을 남겨두고 있는 가운데 성희주(아이유)와 이안대군(변우석)의 운명 개척 신분 타파 로맨스의 마지막 장을 앞두고 끝까지 놓칠 수 없는 관전 포인트를 공개했다.

◆‘대군부부’ 성희주♥이안대군…운명의 소용돌이 속 로맨스의 결말은?

먼저 쌍방 로맨스의 정점을 찍은 성희주와 이안대군의 앞날에 관심이 집중된다. 성희주와 이안대군은 무수한 사고와 위기를 극복하고 당당히 온 국민 앞에 부부가 되었음을 알렸다. 비록 시작은 계약결혼이었지만 함께 위기를 극복하는 과정에서 두 사람은 서로를 진심으로 사랑하고 아끼며 상대가 가는 길을 적극적으로 응원하고 있다.

하지만 이안대군이 왕관의 무게를 짊어지기로 결심한 이후 곧바로 사고에 휘말리면서 긴장감을 높이고 있다. 과연 성희주와 이안대군은 반복되는 비극 속에서 서로를 지키고 알콩달콩한 신혼 라이프를 보낼 수 있을지, 운명의 소용돌이 속에서 두 사람의 로맨스가 어떤 결말을 맞게 될지 이목이 쏠린다.

◆국무총리 민정우·대비 윤이랑…권력자들의 최후는?

권력을 둘러싼 정계와 왕실 핵심 세력들의 최후도 주목할 부분이다. 국무총리 민정우(노상현)는 마음에 품었던 성희주가 이안대군과 계약결혼이 아닌 진심으로 그를 사랑하게 됐다는 것을 알게 되자, 절친이었던 이안대군의 반대편에 서서 성희주를 얻기 위해 발톱을 드러내고 있다.

반면 권력에 눈이 먼 아버지의 뜻에 휘둘려 살아왔던 윤이랑(공승연)은 아들 이윤(김은호)에게 같은 아픔을 주지 않기 위해 자신이 저지른 과오를 바로잡으려 하고 있다. 각자의 자리를 보존하고자 손을 잡았지만 이제는 다른 방향을 바라보게 된 민정우, 윤이랑이 마주할 엔딩은 무엇일지 호기심이 커진다.

◆새로운 연인, 관계의 회복

마지막으로 ‘대군부부’의 계약결혼을 계기로 변화하고 있는 주변 인물들의 관계에 시선이 모아진다. 성희주와 이안대군의 최측근인 최현(유수빈)과 도혜정(이연)은 조금씩 서로에 대한 감정을 키워가고 있어 대군부부와 또 다른 케미스트리의 커플 탄생을 기대케 한다.

또한 만날 때마다 살얼음판이나 다름없던 성희주와 가족들의 관계도 계약결혼 이후 조금씩 회복되고 있다. 무엇보다 성희주가 온갖 위협에 시달리자 아버지 성현국(조승연), 오빠 성태주(이재원), 새언니 한다영(채서안)도 성희주를 진심으로 걱정하고 챙기고 있어 성희주와 가족들에게도 해피 엔딩이 찾아올지 궁금해진다.

한편, ‘21세기 대군부인’은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 가진 재벌이지만 신분이 평민이라 짜증스러운 여자와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남자의 운명 개척 신분 타파 로맨스를 그리고 있다.

종영까지 2회를 남겨둔 가운데, 진정한 반려자가 된 성희주와 이안대군의 가슴 벅찬 로맨스와 권력자들의 최후, 그리고 각양각색 관계성 등 풍성한 이야기가 어떤 결말을 맞을지 주목된다 .

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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