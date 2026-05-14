어도어vs다니엘 ‘431억 손배소’, 오늘(14일) 첫 변론기일

전 뉴진스 멤버 다니엘(왼쪽)과 민희진 전 어도어 대표. 뉴시스 제공

그룹 뉴진스 소속사 어도어가 민희진 전 어도어 대표와 전 멤버 다니엘을 상대로 제기한 손해배상 청구 소송이 시작된다.

서울중앙지법 민사합의31부(부장판사 남인수)는 어도어가 다니엘과 가족, 민 전 대표(현 오케이 레코즈 대표)를 상대로 제기한 손해배상 소송의 첫 변론기일을 오늘(14일) 오후 진행한다.

어도어 측은 최근 법무법인 리한을 새 법률대리인으로 선임하고 지난 8일 기일 변경 신청서를 제출한 바 있다. 법원은 이를 받아들이지 않고 재판을 속행하는 것으로 보인다. 지난 3월 열린 변론준비기일에서 양측은 소송 지연 고의 여부를 두고 공방을 벌이기도 했다.

다니엘 측은 어도어가 피고 범위를 확대하고 기일 연장을 신청하는 등 의도적으로 소송을 지연시키고 있다고 주장해 왔다. 재판 장기화에 따른 활동 위축을 우려하며 신속한 심리를 요청했다. 반면 어도어 측은 쟁점이 복잡해 검토 시간이 필요할 뿐 지연 의도는 없다는 입장을 고수했다.

한편, 어도어는 지난해 12월 다니엘에게 전속계약 해지를 통보한 후 다니엘과 가족, 민 전 대표를 상대로 총 431억원 규모의 위약벌 및 손해배상 청구 소송을 제기했다. 이들이 이번 분쟁 상황을 초래했다는 판단에서다.

뉴진스는 2024년 11월 어도어와의 신뢰 관계 파탄을 이유로 전속계약 해지를 선언했다. 그러나 지난해 10월 법원이 멤버들의 주장을 받아들이지 않고 전속계약 유효 판결을 내렸고, 2029년 7월31일까지 전속계약이 유지됨을 고지했다. 이후 멤버 가운데 해린과 혜인에 이어 하니도 팀에 복귀했고, 민지는 여전히 어도어와 협의 중이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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