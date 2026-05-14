“사람 한 명 나갔네”…풍자, 32kg 감량 성공 ‘홀쭉해진 턱선’ 깜짝

풍자의 한층 슬림해진 근황이 공개됐다. 출처=유튜브 채널 ‘한혜진’ 영상 캡처

방송인 풍자가 총 32kg 감량이라는 경이로운 성과를 거두며 ‘다이어터’로서의 면모를 과시했다.

지난 13일 모델 한혜진의 공식 유튜브 채널에 출연한 풍자는 최근 다이어트 현황과 목표를 가감 없이 공개했다. 이날 한혜진은 풍자의 날렵해진 턱선을 보고 “얼굴을 보니 체중 유지를 아주 잘하고 있는 것 같다”며 칭찬을 아끼지 않았다.

이에 풍자는 “지난번 캠핑장에서 만났을 때보다 2kg이 더 빠진 상태”라고 밝혀 주변을 놀라게 했다. 구체적인 감량 수치를 묻는 동료 코미디언 엄지윤의 질문에는 “지금까지 총 32kg을 감량했다”고 답해 남다른 집념을 증명했다.

풍자의 목표는 여기서 멈추지 않았다. “몸매 워너비가 있느냐”는 질문에 그는 한혜진을 지목하며 “진짜 한혜진을 무너뜨릴(?) 거다. 1차 목표인 엄지윤을 따라잡은 뒤 최종적으로 한혜진의 자리에 서겠다”는 유쾌한 포부를 밝혀 현장을 폭소케 했다.

한편 풍자는 다양한 예능 프로그램과 유튜브 콘텐츠를 통해 특유의 입담으로 사랑받고 있으며, 최근에는 건강을 위해 꾸준한 체중 관리를 병행하고 있는 것으로 알려졌다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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