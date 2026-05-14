“똑똑똑 BND” 보이넥스트도어, 숏폼 제대로 두드렸다

그룹 보이넥스트도어가 신곡 ‘똑똑똑’으로 숏폼을 장악했다.

보이넥스트도어는 지난 11일 정규 1집 ‘HOME’의 선공개 곡 ‘똑똑똑’을 발표했다. 14일 오전 8시 기준 글로벌 숏폼 모바일 비디오 플랫폼 틱톡(TikTok)에서 이 노래를 활용한 영상이 약 1만 8000건 올라왔다. 발매된 지 만 4일도 되지 않아 1분에 8개꼴로 콘텐츠가 생성된 셈이다. 또한 13일 인스타그램 릴스의 인기 상승 오디오 19위에 이름을 올리며 인기에 청신호를 켰다.

친숙한 초인종 소리로 시작하는 곡 도입부가 SNS에서 관심을 모으고 있다. “똑똑똑 BND coming at your door”와 “RSVP”를 반복하는 차진 후렴구 역시 강한 중독성으로 호응을 얻는 중이다.

‘똑똑똑’은 여섯 명의 불청객이 전역을 불시에 찾아간다는 내용의 힙합 곡이다. 첫 정규 앨범 발매를 앞둔 팀의 당찬 선전포고와 같은 노래다. 한국, 중국, 일본 차트에서 두루 좋은 성적을 거두고 있다. 12일 자 한국 스포티파이 ‘데일리 톱 송’ 36위, 13일 자 일본 라인뮤직 ‘데일리 뉴 송 톱 100’ 28위와 중국 QQ뮤직 ‘신곡 차트’ 80위에 자리했다.

뮤직비디오도 인기다. 11일 자 유튜브 일간 인기 뮤직비디오 1위를 찍었고 영상 공개 이틀 만에 400만 뷰를 훌쩍 넘으며 순항 중이다. 여섯 멤버는 14일 Mnet ‘엠카운트다운’에 출연해 ‘똑똑똑’ 무대를 방송에서 최초 공개할 예정이다. 퍼포먼스 비디오를 통해 멋진 칼군무와 강렬한 카리스마를 보여준 만큼 관심이 집중된다.

보이넥스트도어는 오는 6월 8일 정규 1집 ‘홈(HOME)’을 발매한다. 팀이 지나온 시간과 그 안에서 느낀 감정, 경험을 음악에 녹였다. 컴백 활동에 이어 오는 7월 사흘간 서울 KSPO DOME에서 ‘보이넥스트도어 투어 ‘낙원’ Vol.2(BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON Vol.2’)’를 시작으로 첫 월드투어에 나선다. 서울과 부산을 거쳐 일본 6개 도시와 북미와 아시아 6개 도시에서 펼쳐진다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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