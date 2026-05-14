카니비비안, 생산 기반 강화 나선다… “수요 증가 대응”

동물성 원료 기반 웰니스 브랜드 카니비비안(CarniVivien)이 지속적인 수요 증가에 대응하기 위해 생산 기반 강화에 나선다고 밝혔다.

카니비비안은 목초육 기반 소고기칩, 목초우 파우더, 베요타 라드유, 빌통 등 동물성 원료 중심의 제품을 선보이며 국내 프리미엄 웰니스 시장에서 브랜드 입지를 확대하고 있다.

최근에는 건강한 먹거리와 고단백 간식, 동물성 지방에 대한 관심이 높아지면서 제품 수요 역시 꾸준히 증가하고 있다는 설명이다.

특히 카니비비안의 대표 제품인 소고기칩은 누적 판매량 60만 봉 이상, 누적 후기 7000건 이상을 기록하며 재구매 중심의 브랜드로 성장하고 있다. 일부 이커머스 채널에서는 재구매율이 39%를 웃도는 등 반복 구매가 이어지고 있다.

최근 건강 간식 및 프리미엄 동물성 제품 시장에는 다양한 브랜드가 등장하며 시장 규모 역시 빠르게 확대되는 분위기다. 카니비비안은 초기 시장 형성 단계부터 카테고리를 개척해온 브랜드로서, 원료 기준과 제품 철학을 바탕으로 시장을 선도하고 있다고 밝혔다.

회사 관계자는 “현재 생산 설비 및 제조 인프라 확대를 단계적으로 추진 중”이라며 “향후 보다 안정적인 공급 체계를 구축해 고객 수요에 대응할 계획”이라고 밝혔다. 이를 통해 기존 제품 생산 안정화는 물론, 신규 제품 포트폴리오 확대도 함께 준비하고 있다는 설명이다.

또한 카니비비안은 식품 카테고리를 넘어 동물성 원료 기반의 다양한 웰니스 제품군으로 브랜드 확장을 준비 중이다. 올해에는 동물성 지방 기반 라이프스타일 제품 출시도 순차적으로 진행할 예정이다.

5월 가정의 달을 맞아 선보인 프리미엄 선물세트 역시 좋은 반응을 얻고 있다. 카니비비안은 건강한 먹거리를 선물하려는 소비자 수요가 증가하면서 가족 단위 고객층의 관심도 확대되고 있다고 전했다.

이윤지 카니비비안 대표는 “처음 시장을 시작할 당시에는 생소했던 제품군이 이제는 하나의 카테고리로 자리 잡아가는 흐름을 체감하고 있다”며 “앞으로도 단순히 제품 수를 늘리기보다, 브랜드가 중요하게 생각하는 원료 기준과 품질 철학을 지키면서 건강한 웰니스 문화를 만들어가겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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