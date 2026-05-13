최준희, 결혼 앞두고 더 슬림해진 비주얼…“눈바디 실화?” [스타★샷]

사진 = 최준희 SNS 계정

고(故) 최진실의 딸 최준희가 결혼을 앞두고 근황을 공개했다.

최준희는 13일 자신의 SNS를 통해 “오히려 핏이나 눈바디는 더 좋아진 느낌? 최준희 추구미 몸매”라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 최준희는 슬리브리스 스타일의 오프숄더 상의와 벌룬 디자인의 미니스커트를 착용한 채 거울 셀카를 남기고 있다. 늘씬한 실루엣과 한층 물오른 분위기가 눈길을 끌었다.

특히 이날 최준희는 어머니인 고 최진실의 묘소를 다녀온 것으로 알려져 더욱 관심을 모았다.

이어 그는 “청모하다보면 안 먹을 수가 없어서 솔직히 2~3kg 증량은 감안해야 하려나? 에휴 생각했는데 이렇게 먹고도 방어 성공 실화냐구”라고 덧붙였다.

한편 최준희는 현재 인플루언서로 활동 중이며, 오는 16일 서울 강남구의 한 호텔에서 11세 연상의 비연예인 연인과 결혼식을 올릴 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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