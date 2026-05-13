박서함, ‘케이콘 재팬 2026’ 빛냈다…열도 팬심 달군 팬서비스

사진=CJ ENM

드라마 ‘우주를 줄게’에서 활약했던 배우 박서함이 KCON JAPAN 2026을 빛냈다. 일본어 멘트와 메시지까지 준비하며 현지 팬심을 뒤흔들었다.

지난 8일부터 10일까지 일본 지바현 마쿠하리 멧세에서 열린 'KCON JAPAN 2026'에서 박서함은 메인 일정으로 8일 공연의 헤드라이너 INI(아이엔아이)를 소개하기 위해 무대에 올랐다. 무대를 빛낸 비주얼과 마음을 담아 준비한 일본어 멘트로 관객의 호응을 이끌었다.

그는 새롭게 신설된 'K-STORY ZONE'에도 참석했다. 'K-STORY ZONE'을 찾은 팬들에게 포토타임을 제공하고, 지난 3월 종영한 tvN '우주를 줄게'의 하이라이트 영상을 함께 관람했다. 미니 팬미팅 구성의 코너를 통해서는 '우주를 줄게' 촬영 현장 비하인드 스토리와 차기작 준비로 바쁜 시간을 보내고 있는 근황을 전했다. 또한 팬들을 위해 직접 준비한 선물과 댄스 챌린지 도전까지 행사 내내 적극적인 소통을 보여줬다.

또한 '우주를 줄게' 일본 플랫폼 U-NEXT(유넥스트) 부스를 찾아 기념 촬영을 진행하고, 부스 내 포스터에 친필 사인과 함께 일본어 메시지로 감사 인사를 남기기도 했다. 드라마는 일본 방영 당시 U-NEXT 전체 드라마 순위에서 3위, 한류아시아 순위에서는 2위를 차지하며 주목받은 바 있다.

박서함은 현재 새 드라마 ‘너에게 다이브’ 촬영을 앞두고 있다. 톱여배우 윤하나(김지연 분)가 모종의 사고로 쌍둥이 오빠와 영혼이 뒤바뀐 채 과거에 돌아간 뒤 첫사랑 정우재의 죽음을 막으려 고군분투하는 이야기를 그리는 영혼 체인지 판타지 로맨스다. 박서함은 유도 유망주였던 경호원 정우재 역을 맡았다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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