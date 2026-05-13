“나 아파요”…‘환승연애4’ 홍지연, 체중계 위 38.8kg 숫자에 팬들 우려

홍지연이 몸무게를 공개하며 근황을 알렸다. 출처=홍지연 SNS

티빙(TVING) 오리지널 연애 리얼리티 ‘환승연애4’에 출연해 화제를 모았던 인플루언서 홍지연이 건강 이상 소식과 함께 자신의 몸무게를 공개했다.

13일 홍지연은 자신의 SNS를 통해 “꼬들이들, 팝업 언제 출근할지 빨리 알려주려고 했는데 컨디션 보고 얼른 알려줄게요”라며 “나 아파요”라고 직접 근황을 전했다.

그는 글과 함께 체중계 사진을 게시했는데, 공개된 수치는 38.8kg에 불과해 팬들의 우려를 자아내고 있다. 평소 활발한 활동을 이어오던 그였기에 갑작스러운 컨디션 난조와 가녀린 체구에 걱정 어린 반응이 이어지는 모습이다.

1998년생인 홍지연은 현재 웹 디자이너와 인플루언서 활동을 병행하고 있다. 환승연애4 출연 당시 솔직한 매력으로 큰 사랑을 받았으며 프로그램을 통해 재결합에 성공한 출연자 김우진과 변함없는 애정 전선을 이어가며 대중의 관심을 받고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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