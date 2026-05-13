‘나솔’ 28기 순자 “심리적으로 버거웠다”…미스터킴 공개 저격

사진 = 순자 SNS 계정

‘나솔사계’ 출연자 미스터킴과 나는 솔로’ 28기 순자가 공개 열애 약 두 달 만에 다시 갈등을 드러냈다.

미스터킴은 12일 자신의 SNS를 통해 “많은 이들이 말렸고 만류했지만 내 감정과 판단만 믿고 나아갔다. 지금 생각해보면 결국 주변 사람들의 말이 맞았다”는 글을 남겼다.

이어 “혹시나 했는데 역시나였다. 여러 시련과 좌절을 겪으면서도 스스로 인내심이 강해졌다고 생각했지만 우물 안 개구리였던 것 같다”며 복잡한 심경을 털어놨다.

이에 28기 순자 역시 SNS를 통해 장문의 글을 남겼다. 그는 “내가 이렇게까지 최선을 다한 적이 있었나 싶다. 독설을 수도 없이 들으면서도 상대가 상처받을까 봐 제대로 반격조차 하지 못했다”고 털어놨다.

이어 “잠시 떨어져 있던 사이 환승에 실패하고 다시 돌아온 너를 용서했다. 그럼에도 불구하고라는 감정으로 버텼다”며 “지나간 일을 끌어와 자신에게 유리하게 만들고, 잘못을 지적하면 오히려 화를 냈다”고 주장했다.

또 “40년 살면서 내가 아깝다고 느낀 사람은 처음”이라며 “내 아이가 크게 다치고 가족이 눈물바다가 됐는데도 티조차 내지 않았다. 식탐, 인정욕, 승부욕, 쪼잔한 구두쇠 심성까지 심리적으로 너무 버거운 사람이었다”고 전했다.

앞서 두 사람은 지난 3월 열애 사실을 공개하며 SNS를 통해 일상을 공유해왔다. 이후 한 차례 결별과 재결합 사실을 알리기도 했지만, 결국 다시 관계에 변화가 생긴 것으로 보인다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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