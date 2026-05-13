‘역시 퀸’ 효린, 숨 막히는 드레스 라인…“존재 자체가 예술” [스타★샷]

효린이 독보적인 분위기를 선보였다. 출처=효린 SNS

씨스타 멤버 효린이 감각적인 드레스 자태로 ‘퀸’의 귀환을 알렸다.

13일 효린은 자신의 SNS를 통해 별다른 멘트 없이 근황을 담은 여러 장의 사진을 공개했다. 공개된 사진 속 효린은 은은한 민트 톤의 롱 드레스를 완벽하게 소화하며 특유의 탄탄한 바디 라인을 과시했다. 특히 코르셋 디테일에 시스루 소재를 믹스매치한 상체 디자인은 트렌디하면서도 고전적인 우아함을 동시에 자아냈으며 섬세한 레이스 스트랩이 디테일의 완성도를 높였다.

과감한 스타일링도 돋보였다. 허벅지 라인까지 깊게 파인 하이 슬릿 스커트는 효린의 건강미 넘치는 각선미를 드라마틱하게 강조했다. 여기에 입체적인 블랙 플라워 장식이 돋보이는 클러치를 매치해 자칫 단조로울 수 있는 연출에 강렬한 시각적 포인트와 룩의 무게감을 더했다. 발목을 감싸는 심플한 실버 스트랩 샌들 힐은 다리가 더욱 길어 보이는 효과를 줬으며 액세서리를 최소화해 오직 드레스와 인물의 무드에만 집중할 수 있게 한 선택이 빛을 발했다.

효린의 힙한 매력을 배가시킨 애쉬 블론드 헤어 스타일 또한 현장의 시선을 사로잡기에 충분했다.

해당 게시물을 접한 누리꾼들은 “역시 효린이 여왕인 이유가 있다”, “존재 자체가 예술이다”, “염색 컬러까지 찰떡이다” 등 뜨거운 찬사를 쏟아냈다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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