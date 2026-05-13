손담비, 육아 중에도 몸매 관리…“운동 온 나 칭찬해” [스타★샷]

사진 = 손담비 SNS 계정

가수 겸 배우 손담비가 꾸준한 자기 관리 근황을 공개했다.

손담비는 12일 자신의 SNS를 통해 “어제 오랜만에 술 마시고 운동 온 거 칭찬한다”라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 운동 센터에서 셀카를 남기고 있는 손담비의 모습이 담겼다. 민소매 운동복 차림의 그는 슬림한 몸매와 탄탄한 라인으로 시선을 끌었다.

사진 = 손담비 SNS 계정

특히 지난해 4월 딸 해이 양 출산 이후에도 변함없는 몸매를 유지하고 있어 눈길을 모았다.

앞서 손담비는 지난달 방송된 SBS 예능 ‘아니 근데 진짜’에서 육아 이후 술자리를 거의 하지 않게 됐다고 밝힌 바 있다. 그는 “체력이 예전 같지 않다”고 털어놓으며 육아 일상을 전하기도 했다.

한편 손담비는 2022년 전 스피드스케이팅 국가대표 이규혁과 결혼했으며, 두 차례 시험관 시술 끝에 임신에 성공했다. 이후 지난해 4월 딸 해이 양을 품에 안으며 많은 축하를 받았다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]