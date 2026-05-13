아이온2, 신규 던전 ‘붉은 연심의 거울’ 공개…아르카나 세트 3종 추가

아이온2 붉은 연심의 거울 추가. 엔씨 제공

엔씨가 MMORPG(다중접속역할수행게임) ‘아이온2’에 신규 초월 던전과 아르카나 시스템 개편을 포함한 대규모 업데이트를 적용했다. 던전 보상 확대와 새로운 콘텐츠를 추가하면서 이용자 성장 동선 강화에 나섰다.

엔씨는 13일 아이온2 업데이트를 통해 신규 초월 콘텐츠 ‘붉은 연심의 거울’을 공개했다. 해당 던전은 분리된 크로메데의 조각 가운데 사랑에 빠진 감정이 만들어낸 환상의 공간을 배경으로 구성됐다. 최소 입장 아이템 레벨은 3200이다. 난이도가 높아질수록 요구 레벨도 함께 상승한다.

이번 업데이트에서는 신규 아르카나 세트 효과 3종도 추가됐다. ‘징벌’, ‘수호’, ‘불굴’ 세트가 새롭게 도입됐으며 각각 보스 피해 내성, 재생, 무기 피해 내성을 5%씩 높여준다. 이용자는 초월 던전 공략을 통해 획득 가능한 ‘고결한 결정(각인)’을 활용해 해당 세트를 연성할 수 있다.

아르카나 결정 추출 시스템도 확장됐다. 시즌1·2 아르카나는 ‘신비로운 결정(각인)’으로, 시즌3 아르카나는 고결한 결정(각인)으로 추출할 수 있도록 변경됐다.

엔씨는 던전 보상 구조도 상향 조정했다. 원정 콘텐츠 주간 보상 횟수는 기존 14회에서 21회로 늘었고, 초월 콘텐츠는 7회에서 14회로 확대됐다. 이와 함께 ‘죽은 드라마타의 둥지’ 등 4티어 원정과 ‘환영의 회랑’ 등 5티어 원정 콘텐츠의 키나 보상도 증가했다.

신규 일일 던전 ‘크로파킨의 비밀 보관소’도 추가됐다. 이용자는 최대 40초 동안 폭탄을 피하며 코인을 획득할 수 있고, 이를 통해 게임 재화인 키나를 보상으로 받을 수 있다.

이 밖에도 던전 초대 목록 확장, 산들바람 상회 상품 개편, 보스 후방 표시 기능 추가, 신규 징표 7종 도입, HUD 프리셋 기능 지원 등 다양한 편의성 개선 업데이트가 함께 적용됐다.

개발진은 전날 진행한 라이브 방송에서 향후 콘텐츠 계획도 공개했다. 오는 27일에는 신규 성역 ‘무스펠의 성배’를 추가할 예정이다.

한편 엔씨는 다음달 14일 서울 강서구에서 ‘아이온2 쇼케이스’를 개최한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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