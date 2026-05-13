[SW포커스] 3년 만의 진가 발휘도 잠시…이재영, 다시 멈춘 ‘배구 인생’

이재영. 사진=뉴시스

‘실력은 통했지만, 여정은 짧았다.’

여자배구 국가대표 출신 이재영의 시간이 다시 멈췄다. 3년간의 공백기를 깨고 일본 여자배구 SV리그에 도전장을 내밀었지만 1시즌 만에 동행의 마침표를 찍었다. ‘배구 천재’라 불리던 이재영의 코트 복귀는 다시 기약 없는 기다림으로 바뀌게 됐다.

빅토리나 히메지 구단은 지난 12일 공식 SNS를 통해 이재영 등 5명의 선수와 계약을 종료했다고 발표했다. 구단은 ‘이재영은 풍부한 경험을 바탕으로 어려운 상황에 처했을 때마다 팀을 구했다’며 ‘그간 공헌에 진심으로 감사드린다’고 감사 인사를 전했다.

이재영은 구단을 통해 ‘배구선수로 다시 복귀할 기회를 준 팀에게 감사하다. 동료들과 팬들이 따뜻하게 맞아줘서 행복한 시즌을 보낼 수 있었다’며 ‘시즌 막판에는 부상 때문에 생각대로 플레이하지 못했다. 앞으로 좋아하는 배구를 계속할 수 있도록 노력하겠다’고 말했다.

이재영. 사진=뉴시스

이재영은 지난해 7월 히메지에 입단했다. 2022년 4월 그리스 여자 프로배구 A1리그 PAOK 테살로니키와의 계약 종료 이후 약 3년 만이다. 공백기가 무색할 만큼 공수 양면에서 준수한 지표를 남겼다. 히메지 소속으로 총 24경기(42세트) 출전해 총 108점을 올렸다.

총 282번의 공격 시도 중 스파이크를 통한 공격 득점 성공률은 35.8%에 달했다. 팀의 핵심 주포 카밀라 밍가르디(38.2%)와 비슷한 기록이다. 오랜 실전 공백을 고려하면 상당히 고무적인 수치다. 세트당 평균 공격 성공 횟수는 2.4회로, 투입될 대마다 꾸준한 득점 가동력을 선보인 셈이다.

리시브 안정감도 여전했다. 총 212번의 리시브를 시도해 68번을 세터 머리 위에 정확히 전달했다. 리시브 성공률은 41.5%로, 공수 양면에서 밸런스를 갖춘 완성형 아웃사이드 히터의 가치를 다시 한번 확인시켰다.

기록상으로 연착륙에 성공한 듯 보였지만, 구단과의 장기적인 동행으로 이어지지 못했다. 구단 측은 이번 계약 종료 발표에서 정확한 사유를 명시하지 않았으나, 이재영이 작별 인사에서 언급한 ‘시즌 막판 부상’이 결정적인 원인이 된 것으로 풀이된다.

이제 시선은 다음 행보로 쏠린다. 이재영이 마주한 현실은 냉혹하기만 하다. 지난해 일부 구단에서 이재영을 영입한다는 소문이 퍼지기도 했다. 그러나 지난 2021년 불거진 학교 폭력 논란에 따른 비판 여론이 여전히 거세다. 해외 리그로 눈을 돌려야 하지만 이마저도 쉽지 않다.

일본에서의 짧은 여정을 마치고 다시 기로에 섰다. 2024년 한 차례 은퇴를 시사했을 만큼 부침을 겪었던 그가 높은 현실의 벽을 넘어 다시 코트로 돌아올 수 있을지 배구계의 이목이 쏠리고 있다.

박상후 기자 psh655410@sportsworldi.com

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