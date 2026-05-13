솔지, 엠오엠엔터 합류…“만능 보컬리스트 지원”

가수 솔지. 엠오엠엔터테인먼트 제공

솔지가 소속사 엠오엠엔터테인먼트에 둥지를 틀고 활동 재도약에 나선다. 그룹 EXID 시절부터 인연을 이어온 김재현 대표와 다시 손잡으며 음악·뮤지컬·트로트 등 전방위 활동에 속도를 낼 전망이다.

엠오엠엔터테인먼트는 13일 “최근 솔지와 전속계약을 체결했다”며 “깊은 신뢰를 바탕으로 다양한 분야에서 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 적극 지원할 예정”이라고 밝혔다.

이번 계약은 솔지가 과거 EXID 활동 당시부터 함께해온 김재현 대표와 재회했다는 점에서도 관심을 모은다. 오랜 기간 이어진 신뢰와 의리가 새로운 동행으로 이어졌다는 설명이다.

솔지는 EXID 리더로 활동하며 폭발적인 가창력과 안정적인 고음, 짙은 감성 표현으로 실력파 보컬리스트 이미지를 구축했다. 이후 솔로 가수는 물론 뮤지컬 배우로도 활동 영역을 넓히며 꾸준히 커리어를 이어왔다.

최근에는 현역가왕3에 출연해 최종 TOP7에 오르며 트로트 장르에서도 존재감을 드러냈다.

엠오엠엔터테인먼트는 “솔지만의 색깔과 뛰어난 보컬 역량이 더욱 빛날 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”며 “만능 보컬리스트로서 활발한 활동을 이어갈 수 있도록 함께할 것”이라고 전했다.

솔지는 앞으로 발라드와 트로트, 뮤지컬 등 특정 장르에 제한되지 않는 폭넓은 활동으로 팬들과 만날 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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