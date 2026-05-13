‘레전드’ 오승환, 강단에 선다…대구대 창업지원단 특임교수로 임명

사진=리코스포츠에이전시 제공

‘레전드 출신’ 오승환이 강단에 선다.

오승환은 지난 11일 대구대학교 창업지원단 특임교수로 임명됐다. 그간 오승환이 보여준 도전정신과 자기관리, 해외 진출 및 위기 극복 능력을 높게 평가받았다. 대구대는 청년 창업·기업가정신 교육에 접목하고자 한다.

오승환은 앞으로 스포츠 리더십 특강을 비롯해 창업중심대학 및 RISE사업 연계 프로그램, 학생·청년 창업가 대상 동기부여 프로그램 등 다양한 활동에 참여할 예정이다.

오승환은 한국야구를 대표했던 투수 중 한 명이다. KBO리그와 일본 프로야구(NPB)와 미국 메이저리그(MLB)에서 활약, 한·미·일 통산 549세이브를 기록했다. 지난 시즌을 끝으로 현역 생활을 마무리했다.

오승환은 “선수 생활을 하며 배운 경험과 수많은 위기, 도전의 결과를 청년 창업가들과 나누고 싶다”며 “새로운 도전을 시작하는 청년들에게 조금이나마 힘이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이재현 대구대 창업지원단장은 “오승환은 끊임없이 자신을 관리하고 새로운 무대에 도전해 온 상징적인 인물”이라며 “학생들에게 도전과 끈기, 책임감의 가치를 보여주는 롤모델이 될 것”이라고 기대했다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]