‘심우면 연리리’ 박성웅, ‘의대 자퇴’ 결단한 이진우와 맞대면

‘심우면 연리리’ 의대 자퇴 문제로 엄마 이수경과 갈등을 빚은 이진우가 집안의 변화를 만들어낼까.

오는 14일 방송되는 KBS 2TV 미니시리즈 ‘심우면 연리리’ 8회에서는 성태훈(박성웅 분)이 연리리 주민들의 도움으로 뜻밖의 위안을 얻게 된다.

앞서 성태훈은 장남 성지천(이진우 분)의 의대 자퇴 문제를 두고 조미려(이수경 분)와 갈등을 빚으며 누구의 편에도 쉽게 서지 못했다. 회사와 연리리 사이에 숨겨진 과거 정황까지 포착한 그는 배 상무(배기범 분)로부터 프로젝트 협조를 조건으로 승진을 보장하겠다는 제안을 받으며 깊은 고민에 빠졌다.

본사 복귀가 곧 가족의 안정과 행복으로 이어지는 만큼 성태훈의 선택에 관심이 쏠리는 가운데 성가네를 뒤흔드는 사건이 벌어진다. 성지천의 의대 자퇴 문제로 큰 충격을 받은 조미려가 가출을 하며 집안 분위기가 요동치기 시작한 것.

갑작스러운 상황에 당황한 성태훈은 다급히 아내의 행방을 찾아 나선다. 초조해진 성태훈은 걱정 가득한 표정으로 거리를 배회하고, 조미려의 행방을 좀처럼 찾지 못하자 불안감은 점점 커져만 간다.

성가네에 닥친 심상치 않은 기류를 감지한 이선자(이선희 분)와 ‘래자매’ 어르신 등 주민들은 성태훈을 위해 힘을 모은다. 투박하지만 정겨운 시골 인심 속에서 성태훈은 예상치 못한 위로를 받으며 조금씩 마음의 변화를 맞이한다. 이들 가족에게 대체 어떤 일이 벌어진 것인지, 조미려는 어디로 사라진 것인지 궁금증을 자극한다.

조미려의 설득 끝에 서울로 향했던 성지천은 다시 연리리로 돌아와 성태훈과 마주한다. 인생의 갈림길 앞에 섰던 성 부자의 대면이 주목된다.

성지천은 엄마 조미려의 반대에도 의대 자퇴를 강행했을지 자신의 뜻대로 살아가고 싶은 아들과 끝내 자식을 놓지 못하는 부모의 마음이 어떤 결론으로 이어질지 이번 주 방송에서 공개된다.

제작진은 “성지천의 의대 자퇴 문제가 중대한 기로에 놓인 가운데, 타인의 시선이 아닌 자신의 뜻을 따르기로 결심한 그가 어떤 변화를 만들어낼지 주목해 달라”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]