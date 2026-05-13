‘국악 듀오’ 도드리, 대학 축제 블루칩으로

여성 듀오 도드리(dodree)가 컴백을 앞두고 다양한 무대에서 실력을 발휘하고 있다.

도드리는 오는 14일 강남대학교를 시작으로 서경대학교, 서울시립대학교 등 각종 대학 축제 무대에 올라 관객들을 만난다.

무대에서 데뷔곡 ‘꿈만 같았다’를 비롯해 신비롭고 오묘한 분위기의 ‘본(本)’, 아직 발매되지 않은 곡의 무대까지 예고해 기대감을 더한다. 생동감 넘치는 에너지와 탄탄한 라이브 무대를 준비했다.

도드리는 올해 초 국악 선율과 팝 사운드를 하나로 합친 새로운 장르 ‘크로스오버 팝(K-rossover Pop)’의 앨범 ‘꿈만 같았다’로 데뷔했다. 독보적 음색과 창법, 탁월한 라이브 실력으로 깊은 울림을 전하며 호평을 얻었다. 데뷔 활동 당시 자체 콘텐츠 ‘꾼만 같았다’를 통해 폭넓은 스펙트럼을 입증한 데 이어 국립중앙박물관과 컬래버레이션, 광고 모델로 활약하며 활동 영역을 넓혀왔다.

지난 활동에 이어 새로운 모습을 보여줄 앨범 준비에도 한창이다. 독창적인 음악과 차별화된 콘셉트로 주목받고 있는 만큼, 이번 신곡을 통해 또 어떤 매력을 선보일지 관심이 집중되고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]