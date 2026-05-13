[SW현장] ‘보플2’로 만난 최립우·강우진…플레어 유 “완벽하지 않아도 아름다워”

신인 듀오 플레어 유 최립우(왼쪽)와 강우진. FNC엔터테인먼트 제공

최립우와 강우진, ‘보이즈2플래닛’으로 만난 두 청년이 완벽하진 않아도 빛나는 청춘을 노래한다.

13일 오후 서울 용산구 블루스퀘어에서 신예 듀오 플레어 유(FLARE U)의 데뷔 앨범 ‘유스 에러(YOUTH ERROR0’ 발매 기념 쇼케이스가 열렸다.

지난해 엠넷 ‘보이즈2플래닛’을 통해 만난 최립우, 강우진으로 구성된 듀오다. 아쉽게 데뷔조엔 들지 못했지만 팀을 이뤄 새출발에 나선다. “솔로로 데뷔하다가 새로운 모습 보여드릴 수 있어 설레고 기대된다. 많은 기대 주시는 만큼 멋진 모습 보여드리겠다”는 최립우의 소감에 이어 강우진은 “항상 꿈꿔왔던 데뷔 할 수 있어 감사하다. 열심히 활동하고 싶다”고 데뷔 소감을 밝혔다.

팀명 ‘플레어 유’는 두 개의 반짝임이 만나 하나의 빛을 이루는 순간을 의미한다. 두 사람이 함께할 때 더 선명하게 빛나며, 그 빛은 팬(U)과 함께할 때 가장 완전해진다는 의미다. ‘U’는 팬을 의미하는 ‘You’를 비롯해 함께 만들어가는 세계를 의미하는 ‘유니버스(Universe)’, 하나가 되는 순간을 의미하는 ‘유니티(Unity)’, 각자의 개성을 드러내는 ‘유니크(Unique)’ 등의 의미를 내포한다.

신인 듀오 플레어 유. FNC엔터테인먼트 제공

데뷔앨범 ‘유스 에러’는 틀리고 넘어지고 서로 다른 오류를 지닌 두 청춘의 기록을 노래한다. 강우진은 “한 팀으로 만난 두 사람이 서로를 보완하면서 하나의 빛을 만드는 과정을 담은 앨범”이라고 소개했다.

하이브리드 팝 장르의 타이틀곡 ‘웨이 투 유(WAY 2 U)’는 갑작스럽게 시작된 감정을 계기로 친구 사이를 넘어서 좋아하는 마음을 깨닫고 망설임 없이 상대에게 달려가는 설렘이 담겨있다. 최립우는 “이 노래를 듣자마자 청량하고 귀여워서 팬분들이 좋아해주실 것 같다는 생각이 들었다”고 말했다.

신인 듀오 플레어 유 최립우. FNC엔터테인먼트 제공

청량하고 소년미 넘치는 ‘유스 에러’의 앨범 자켓은 최립우가 꼽은 ‘유스 에러’의 감상 포인트다. 그는 “앨범 자켓이 정말 예쁘게 나왔다. 오늘도 콘셉트 포토의 의상을 그대로 입고 나왔다”면서 “트윈룩처럼 귀엽고 신인으로서 보여줄 수 있는 풋풋한 분위기를 전할 수 있을 것 같다”고 말했다.

곡과 곡이 연결되는 스토리도 이번 앨범의 특징이다. ‘웨이 투 유’가 고백을 준비하고 전하는 순간의 감정을 표현했다면 ‘하이퍼(Hyper)’에서는 빨간 실로 관계를 연결하는 안무가 가미되어 있다.

지난해 ‘보이즈2플래닛’의 경쟁 상대였던 두 사람이 한 팀을 이뤘다. 최립우는 ‘보이즈2플래닛’의 인기를 이어가기 위해 곧바로 솔로 활동에 나섰다. 연말 시상식, 팬미팅, 음악방송 등을 하면서 바쁘게 활동하며 플레어 유 데뷔 준비를 병행했다.

12월 솔로 데뷔곡 ‘스위트 드림(SWEET DREAM)’을 통해서도 유의미한 성적을 얻었다. 최립우는 “혼자 활동할 때는 외롭기도 했는데, 함께 활동할 수 있는 멤버가 생겨서 좋다. 우리만의 성과를 만들 수 있다는 생각에 부담보다는 기대가 크다”고 기대감을 나타냈다.

신인 듀오 플레어 유 강우진. FNC엔터테인먼트 제공

강우진은 ‘보이즌2플래닛’에 대해 “초반에는 체력적으로도 심적으로도 힘든 점이 많았다. 그래도 지나고 보니 실력적으로 많이 성장할 수 있는 계기가 됐다”며 “덕분에 지금 이 자리에 있을 수 있다고 생각한다”고 의미를 찾았다.

엠넷을 통해 데뷔의 기회를 잡았던 이들은 이달 초 열린 KCON JAPAN 2026 무대에서 데뷔 곡 무대를 선공개하기도 했다. 멤버들은 “데뷔 전부터 큰 무대 설 수 있어서 영광스럽고 모든 순간이 소중했다”며 “멋진 선배님들의 무대 보면서 많이 배우기도 했고, 방송 했던 친구들과 백스테이지에서 만나 특별한 추억을 만들었다”고 돌아봤다.

신인 듀오 플레어 유 최립우(왼쪽)과 강우진. FNC엔터테인먼트 제공

오늘(13일) 오후 6시 공개되는 ‘유스 에러’를 통해 팀으로서 첫 발을 내디딘다. 가요계에서 드문 듀오로 데뷔하기에 장점이 크다. “평소 준비 시간도 짧고 의견 조율이 쉽다”고 솔직하게 답한 두 멤버는 “맡은 파트가 많아 각자의 색깔을 드러낼 수 있다는 점도 장점이다. 서로 보완하고 완성할 수 있다는 강점을 지키고 싶다”고 부연했다.

끝으로 멤버들은 “존경하는 롤모델은 악뮤 선배님들이다. 무대도 즐겁게 하시고 노래에도 자신만의 이야기가 있다고 생각해 예전부터 닮고 싶었다”고 입을 모았다.

“음악으로 위로를 전하고, 동시에 공감할 수 있는 음악을 하는 팀이 되고 싶다”고 말한 강우진에 이어 최립우는 “조금 웃길 수 있지만 ‘비타민 자판기’라는 수식어를 얻고 싶다. 일상 필수품이 된 비타민처럼 우리도 여러분들에게 비타민 같은 존재가 되고 싶다. 원할 때, 필요할 때 언제든지 여러분에게 힘을 주고 싶다”는 바람을 전했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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