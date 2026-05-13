라카이코리아, 최대 70% 할인…독립투사 후손 독도 셔츠 증정 캠페인 병행

사진=라카이코리아

라카이코리아(대표이사 김재본)가 오는 5월 31일까지 자사 베스트 상품을 대상으로 최대 70% 할인 행사를 진행하고 있다고 13일 밝혔다.

신발과 의류 등 주요 카테고리에 걸쳐 다양한 특가 혜택이 제공되며 일부 인기 상품의 경우 재고 소진 시 조기 마감될 수 있다.

이번 행사의 가장 주목받는 상품은 베를린올림픽 마라톤 우승 90주년을 기념해 출시한 '1936 나이트로젠 프로카본화'다.

사진=라카이코리아

고성능 나이트로젠 폼과 카본 플레이트를 적용한 프리미엄 러닝화로 출시 한 달도 채 되지 않아 2차 완판을 눈앞에 두고 있을 만큼 폭발적인 반응을 얻고 있다. 라카이코리아가 1년여간 상품 기획을 하여 출시해 큰 인기를 모으고 있으며 이번 행사 기간에 40% 할인된 가격에 구매할 수 있다.

프로카본화와 함께 올해 출시되어 라카이코리아의 인기를 견인하고 있는 'kr태극 웨이브 다이얼 스니커즈' 역시 34% 할인하여 판매를 진행 중이며 친환경 소로나 소재로 제작한 독도라운드셔츠 역시 50% 할인 판매 중이다.

라카이코리아는 이와 함께 의미 있는 사회 공헌 캠페인도 함께 진행하고 있다.

업체에 따르면 이는 독립운동 투사들의 후손들에게 자사의 독도 라운드셔츠를 한 벌씩 직접 증정하는 것으로 독도 수호 의지를 패션으로 표현하는 동시에 선열들의 헌신을 기리는 취지에서 기획됐다.

이번 할인 행사는 5월 31일까지 라카이코리아 공식 자사몰 및 네이버 온라인 스토어 등 주요 판매 채널에서 진행된다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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