나카시마 미카 내한 공연, 6월 13일 일산 킨텍스서 진행

사진=나카시마 미카

J팝의 디바 ‘나카시마 미카’가 작년에 이어 한국의 팬들과 재회한다.

나카시마 미카의 내한공연이 오는 6월 13일 킨덱스에서 진행된다고 13일 밝혔다.

나카시마 미카는 특유의 음색과 섬세한 감정 표현으로 일본 음악계의 대표적인 여성 보컬리스트로 꾸준히 사랑받아 왔다. 그녀의 대표곡 '雪の華(눈의 꽃)'은 드라마 '미안하다 사랑한다'의 OST로 사용되며 박효신이 부른 리메이크 버전으로도 한국 대중에게 잘 알려져 있다.

팝 발라드부터 재즈, 블루스, 록까지 다양한 스펙트럼을 보여줄 이번 공연에서는 '눈의 꽃'을 비롯해 'GLAMOROUS SKY', '내가 죽으려고 생각한 것은', ‘ORION’ 등 다양한 히트곡들을 현악기와 퍼커션을 더한 새로운 어큐스틱 밴드 라이브로 선보일 예정이다.

나카시마 미카는 “다시 한국에서 라이브 공연을 할 수 있게 되어 정말 기쁩니다. 라이브 공연에서 제가 여러분의 마음을 대변하여, 국경을 넘어 모두가 자유롭게 즐길 수 있는 공간이 되었으면 합니다.”라고 나카시마 미카는 한국팬들에게 메세지를 전했다.

킨텍스에서 6월 13일 영혼의 울림 ‘나카시마 미카’의 독보적인 매력이 기대되는 가운데 티켓 오픈은 5월 13일 정오12시, NOL티켓에서 열린다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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