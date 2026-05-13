구원찬, 신곡 ‘렘수면’ 발매…작사·작곡 참여로 싱어송라이터 역량 증명

가수 구원찬이 신곡 '렘수면 (Feat. g0nny (거니))'을 발매했다. 약 6개월 만에 내놓은 신곡을 통해 한층 성숙해진 음악적 역량을 뽐냈다는 평이다.

구원찬은 지난 12일 선공개 싱글 '렘수면 (Feat. g0nny (거니))'를 발매했다.

현실도피를 해도 반복되는 후회와 미련이 꿈속에서도 이어진다는 감정을 담아낸 R&B 소울 장르의 곡이다. 몽환적인 분위기에 구원찬의 섬세한 감정선이 더해져 깊은 여운을 전한다.

아티스트 거니가 피처링으로 참여해 곡의 감성을 한층 풍성하게 완성했다. 두 아티스트의 감각적인 음색 시너지가 폭발하며 리스너들의 감성을 짙게 물들였다.

구원찬은 이번 신곡 작사와 작곡에 직접 참여하며 자신만의 음악 세계를 더욱 선명하게 담아냈다. 현실과 꿈의 경계 속에서 돌이킬 수 없는 두 사람의 마음을 미묘한 가사와 몽환적인 멜로디로 풀어내며 싱어송라이터로서 색깔을 확고히 그려냈다는 평가를 받는다.

2017년 ‘반복’으로 솔로 데뷔한 구원찬은 재즈, 신스팝에 기반을 둔 R&B 장르의 아티스트로서 꾸준한 활동을 이어오고 있다. 지난해 11월 디지털 싱글 ‘오류’를 통해 서정적인 감수성을 선보이며 많은 사랑을 받은 바 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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