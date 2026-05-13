보이넥스트도어, 데뷔 3년 만에 첫 월드투어…7월 서울서 출발

그룹 '보이넥스트도어'(BOYNEXTDOOR·보넥도)가 데뷔 3년 만에 첫 월드 투어에 돌입한다.

13일 소속사 KOZ엔터테인먼트에 따르면, 보이넥스트도어는 오는 7월 17~19일 서울 송파구 케이스포돔(KSPO DOME)에서 '보이넥스트도어 투어 '낙 온 Vol.2(KNOCK ON Vol.2)'를 펼친다.

해당 투어는 8월 1~2일 부산 사직실내체육관으로 이어진다. 팀이 부산에서 콘서트를 여는 것은 이번이 처음이다.

이어 일본 6개 도시를 아우르는 공연을 전개한다. 8월 21~23일 가나가와, 29~30일 사가, 9월 9~10일 오사카, 19~20일 미야기, 25~26일 나가노, 10월 10~11일 치바에서 공연한다.

특히 처음으로 북미 투어에 나서 눈길을 끈다. 10월 30일 댈러스, 11월 1일 폼파노 비치, 4일 시카고, 7일 뉴욕, 10일 토론토, 13일 밴쿠버, 15일 시애틀, 17일 샌프란시스코, 20일 로스앤젤레스, 24일 멕시코시티까지 북미에서만 10개 도시를 순회한다. 이에 더해 12월 5일 자카르타, 26일 쿠알라룸푸르, 내년 1월9일 타이베이, 16일 홍콩, 23일 싱가포르, 30일 방콕 등 아시아 6개 도시에서 관객들과 만난다.

보이넥스트도어는 2024년 12월 인천에서 첫 단독 투어 '낙 온 Vol.1'을 개시해 작년 7월 서울에서 유종의 미를 거뒀다. 이들은 13개 도시에서 23회 공연했다. 또한 지난해 8월 세계 최대 음악 축제 '롤라팔루자 시카고(Lollapalooza Chicago)'에 처음으로 초청받았다.

한편 보이넥스트도어는 오는 6월8일 정규 1집 '홈(HOME)'을 발매한다. 팀의 솔직한 이야기를 녹인 자전적인 앨범이 될 전망이다. 이에 앞서 수록곡 '똑똑똑'을 선공개한다.

<뉴시스>

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