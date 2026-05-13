박수홍♥김다예, 딸 재이 ‘어린이날 선물 1등’ 놓고 선물 전쟁…승자는?

박수홍과 김다예가 딸 재이와 함께 행복한 어린이날을 보냈다. 출처=유튜브 채널 ‘박수홍 행복해다홍’ 영상 캡처

방송인 박수홍과 김다예 부부가 딸 재이와 함께한 어린이날의 화목한 풍경을 공개했다.

지난 11일 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'에는 '(재이VLOG) 누가 준비한 선물이 제일 좋아? 어린이날 가족 모임에서 생긴 일'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에는 어린이날을 맞아 온 가족이 한자리에 모여 재이를 향한 남다른 애정을 드러내는 모습이 담겼다.

이날 김다예는 “재이가 우리 집의 첫 손주이자 하나뿐인 귀한 존재라, 모든 일상이 재이 중심으로 돌아간다”며 가족 구성원 모두가 재이를 위한 특별한 선물을 준비했음을 알렸다. 특히 재이의 선택을 받기 위한 가족 간의 선물 경쟁 콘텐츠를 도입해 보는 이들의 흥미를 자극했다.

가장 먼저 자신감을 보인 것은 엄마 김다예였다. 그는 재이가 평소 꽃을 좋아한다는 점에 착안해 꽃과 함께 포장된 스카프를 준비하며 “다른 분들은 나한테 안 될 것”이라며 1등을 확신했다.

뒤이어 도착한 삼촌은 인기 캐릭터인 티니핑 인형을, 할아버지는 헬로키티 돗자리를, 할머니는 정성이 담긴 잠옷을 각각 선물로 내놓았다. 아빠 박수홍은 주문한 택배가 도착하지 않는 돌발 상황 속에서도 재이와 함께 백화점을 방문해 직접 고른 자동차 장난감으로 응수했다.

팽팽한 긴장감 속에 진행된 재이의 선택 결과, 영광의 1위는 엄마 김다예가 차지했다. 잠에서 깨어난 재이는 망설임 없이 엄마의 선물을 집어 들었고 김다예는 의기양양한 미소를 지으며 기쁨을 만끽했다. 이어 2위는 아빠 박수홍의 자동차가, 3위는 삼촌의 캐릭터 인형이 각각 차지했다. 재이는 가족들의 사랑에 화답하듯 사랑스러운 ‘손 뽀뽀’ 애교를 선보이며 현장 분위기를 훈훈하게 만들었다.

영상을 접한 누리꾼들은 “재이가 집안의 진정한 복덩이다”, “사랑을 듬뿍 받고 자라는 모습이 너무 예뻐서 힐링 된다”, “박수홍 씨 가족에게 재이는 햇살 같은 존재인 듯” 등의 반응을 보이며 아낌없는 축복을 보냈다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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