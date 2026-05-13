문체부 '인문실천 프로젝트' 단체 공모…최대 2억원 지원

2026 지역인문실천 프로젝트 공모 포스터

지역 사회 현안을 인문적 실천 활동으로 해결하고, 인문의 사회적 가치를 확산하기 위한 사업이 새롭게 추진된다. 단체 10곳을 뽑아 사업 규모에 따라 최대 2억원까지 지원한다.

문화체육관광부와 한국문화예술교육진흥원은 다음달 5일까지 2026 지역인문실천 프로젝트 사업을 운영할 단체를 공모한다고 13일 밝혔다.

단순한 지식 전달 위주의 인문 강좌에서 벗어나 지역 주민과 인문단체, 전문가 등이 협력해 지역 공동체가 직면한 다양한 사회적 문제를 직접 발굴하고 인문적 해법을 실천하는 데 중점을 뒀다.

지원 대상은 광역 단위 활동이 가능한 민간단체와 기관 총 10곳이다. 최종 선정된 운영단체는 사업 규모와 내용에 따라 개소당 최소 1억2000만원에서 최대 2억원까지 사업비를 차등 지원한다. 공모 선정 단체는 문화재단·대학·민간연구소·인문활동가·지역 주민 등 다양한 주체가 참여하는 실천적 지역 인문 협력 체계를 구축하는 역할을 맡는다.

운영 단체는 지역 사회가 직면한 핵심 현안을 인문적 관점에서 정의하고 주민들이 주체적으로 참여하는 자율 설계형 실천적 지역 인문 프로젝트를 기획한다. 아울러 세대 교류 프로젝트를 필수 사업으로 운영하게 된다. 지역 내 청년이 기록자가 돼 어르신의 삶을 기록하고 공유하는 활동으로 세대 간 소통과 이해를 증진하는 것을 목표로 한다.

문체부는 “이번 사업을 통해 지역민 약 5만명 이상의 참여를 이끌어 인문학이 서재에 갇히지 않고 우리 삶과 지역 사회의 변화를 이끄는 실천적 동력임을 보여줄 계획”이라며 “주민 스스로가 지역의 문제를 진단하고 인문적 상상력으로 해결해 나가는 과정을 통해 지역 공동체를 더욱 단단하게 만들 것으로 기대된다”고 밝혔다.

공모 신청은 국고보조금통합관리시스템에서 접수한다. 서류와 면접 심사를 거쳐 6월 중 선정 결과를 발표한다. 문체부 정책 담당자는 “이번 사업은 주민이 인문 활동의 수혜자를 넘어 지역 변화를 유도하는 주체로 활동하는 데 큰 의미가 있다”며 “실천적 인문의 가치가 우리 사회의 다양한 문제를 해결하는 실질적인 동력이 되기를 기대한다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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