이주빈, 수영복 자태 실화? ‘한줌 허리’ 드러낸 파격 컷아웃 패션 [스타★샷]

이주빈이 수영복을 입고 사랑스러운 매력을 뽐냈다. 출처=이주빈 SNS

배우 이주빈이 여행 중 찍은 사진을 공개하며 독보적인 비주얼과 패션 감각을 과시했다.

지난 12일 이주빈은 자신의 SNS 채널에 “여행”이라는 짧은 문구와 함께 수영장에서 여유로운 한때를 보내는 근황 사진 여러 장을 게시해 팬들의 시선을 사로잡았다.

공개된 사진 속에서 이주빈은 비대칭 라인이 돋보이는 원숄더 디자인의 수영복을 완벽하게 소화하며 우아하면서도 스포티한 무드를 자아냈다. 특히 하늘색과 초콜릿 브라운, 화이트가 조화롭게 어우러진 가로 스트라이프 패턴은 클래식하면서도 고급스러운 분위기를 연출했으며 허리 라인의 컷아웃 디테일은 매력을 배가시켰다.

액세서리 활용 또한 그의 남다른 안목을 엿보게 했다. 이주빈은 화려한 장식 대신 미니멀한 반지 여러 개를 레이어드하고 작은 스터드 귀걸이를 매치해 깔끔함을 더했으며 손목에는 아주 가는 실 팔찌를 착용해 섬세한 분위기를 완성했다. 여기에 자연스럽게 흘러내리는 짙은 갈색의 웨이브 헤어 스타일은 특유의 청초하고 여성스러운 매력을 극대화했다.

한편 이주빈은 지난 2월 종영한 tvN 월화드라마 ‘스프링 피버’에서 주인공 윤봄 역을 맡아 섬세한 감정 연기로 시청자들의 큰 사랑을 받은 바 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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