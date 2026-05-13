현대차·기아, 광주 자율주행 실증 참여…차량 200여대 투입

업무협약식에 참석한 주요 인사들이 전시회 현장을 둘러보고 있다. (사진 앞줄 왼쪽부터) 강기정 광주광역시장, 김윤덕 국토부장관, 양부남·박균택·전진숙 국회의원, 현대차·기아 박민우 AVP본부장(사장) 등

현대차·기아가 광주광역시 자율주행 실증도시 조성 사업에 참여한다. 자체 자율주행 솔루션인 ‘아트리아 AI’를 적용한 차량을 광주 전역에서 실증하고, AI 기반 모빌리티 플랫폼 ‘셔클’을 활용해 자율주행 서비스 운영도 맡는다.

현대차·기아는 13일 광주광역시 김대중컨벤션센터에서 국토교통부, 광주광역시, 한국교통안전공단, 삼성화재, 오토노머스A2Z, 라이드플럭스와 자율주행 실증도시 조성 사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

협약식에는 김윤덕 국토교통부 장관, 강기정 광주광역시장, 정용식 한국교통안전공단 이사장 등 공공부문 관계자와 박민우 현대차·기아 AVP본부장 사장을 비롯한 민간 기업 관계자들이 참석했다.

이번 사업은 민간이 보유한 자율주행 기술을 실제 도심 도로 환경에서 검증하고 고도화하는 것이 목적이다. 참여 기관과 기업들은 ‘대한민국 자율주행팀’ 협의체를 구성해 차량 운영, 데이터 수집, 기술 검증을 공동으로 추진한다.

실증은 올해 하반기 광산구, 북구, 서구 일부 지역에서 시작된다. 내년에는 서구 잔여 지역과 남구, 동구까지 범위를 넓혀 광주광역시 5개 기초구 전역으로 확대할 계획이다.

공공부문에서는 국토교통부가 사업 총괄과 제도 지원을 맡는다. 광주광역시는 기업 상주 공간, 차고지, 충전 설비 등 실증 인프라를 지원한다. 한국교통안전공단은 행정 지원과 기술 검증 성과 확인을 담당한다.

현대차·기아는 이번 사업에서 세 가지 역할을 수행한다. 기존 양산차 기반 자율주행 실증 차량 200여대를 제작해 공급하고, AI 기반 모빌리티 플랫폼 셔클을 통해 서비스 운영과 관제를 맡는다. 여기에 자체 개발한 자율주행 솔루션 아트리아 AI를 적용해 기술 실증에도 참여한다.

실증 차량은 기존 양산차를 기반으로 제작된다. 차량에는 자율주행용 카메라 8대와 레이더 1대가 기본 탑재된다. 현대차·기아는 실증 과정에서 필요에 따라 추가 센서 장착 가능성도 검토할 예정이다.

운영 플랫폼에는 현대차·기아가 개발한 셔클이 활용된다. 현대차·기아는 이를 통해 차량 호출, 배차, 운행 관제 등 자율주행 서비스 운영 전반을 맡는다. 실시간 교통 상황과 자율주행 기술 특성을 반영한 AI 기반 경로 최적화와 지능형 배차도 적용할 계획이다.

자율주행 기술 실증에는 아트리아 AI가 투입된다. 아트리아 AI는 인식, 판단, 제어 과정을 하나의 AI 모델로 연결하는 엔드 투 엔드 방식의 자율주행 솔루션이다. 사전에 정해진 규칙과 시나리오에 따라 움직이는 기존 룰베이스 방식보다 복잡한 교통 상황에 대응하는 데 초점을 맞췄다.

오토노머스A2Z와 라이드플럭스는 현대차·기아가 제공하는 실증 차량과 운영 플랫폼을 활용해 자율주행 기술 검증을 수행한다. 삼성화재는 사고 발생 시 대응 체계 구축과 자율주행 보험 상품 개발을 맡는다.

현대차·기아는 이번 실증을 통해 실제 도심 도로 환경에서 아트리아 AI의 성능을 검증하고, 자율주행 기술 고도화를 위한 데이터를 확보한다는 계획이다.

박민우 현대차·기아 AVP본부장 사장은 “이번 실증 사업은 국내 자율주행 기술 고도화의 중요한 기점이 될 것”이라며 “고객에게 높은 수준의 자율주행 경험을 제공하고, 중장기적으로 자율주행 기술 주도권 확보의 기반을 마련하겠다”고 말했다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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