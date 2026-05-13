와이즈버즈, 광고 비수기에도 1분기 영업익 29억 달성

코스닥 상장사 와이즈버즈가 광고업계 비수기로 꼽히는 1분기에 창사 이래 처음으로 매출 100억 원과 영업이익 20억 원대를 동시에 돌파했다.

와이즈버즈는 2026년 1분기 연결 기준 매출 118억2152만 원, 영업이익 29억881만 원을 기록했다고 13일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 39.7%, 영업이익은 353.4% 증가했다. 영업이익률은 지난해 1분기 7.6%에서 올해 24.6%로 크게 올랐다. 연결 취급고는 1391억2302만 원으로 전년 동기보다 16.8% 늘었다.

실적 개선은 광고대행 부문의 흑자전환이 이끌었다. 광고대행 부문 매출은 53억433만 원으로 전년 동기 대비 113.0% 증가했고, 영업손익은 5억823만 원 적자에서 19억5502만 원 흑자로 돌아섰다. 검색광고 자회사 애드이피션시도 매출 61억43만 원, 영업이익 15억4594만 원을 기록했다.

와이즈버즈는 디스플레이 광고와 검색광고 통합 집행이 자리 잡으면서 기존 광고주의 예산 확대와 신규 광고주 유입이 동시에 이뤄졌다고 설명했다. 지난해 지그재그, 더한섬닷컴, 셀트리온 스킨케어 등을 신규 광고주로 확보했고, 네이버 파이낸셜, 네이버 웹툰, 코오롱 스포츠 등 연간 계약도 1분기 매출에 반영됐다.

AI 기반 광고 자동화 플랫폼 ‘네스트 애즈 매니저’도 성장세를 보이고 있다. 이 플랫폼은 광고 서버, 광고주 관리, 데이터 분석 기능을 통합 제공하며 매체사가 자체 광고 사업을 운영할 수 있도록 돕는다. 2025년 정식 출시 이후 데일리샷, 사람인, 블라인드, 레진, 하나투어, 롯데온, 카카오 포털 ‘다음’ 등 12곳 이상이 도입했다.

최호준 와이즈버즈 대표는 “광고업계 비수기인 1분기에 의미 있는 실적을 거뒀다”며 “네스트 애즈 매니저는 매체사가 늘어날수록 매출이 누적되는 동반 성장 모델로, 회사 성장의 핵심 동력이 됐다”고 말했다.

이어 “본업 흑자전환과 네스트 애즈 매니저의 글로벌 시장 확장을 함께 추진해 올해 연간 사상 최대 실적을 자신한다”며 “회사 성장과 주주환원 정책을 함께 만들어 주주가치 제고에 앞장서겠다”고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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